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Гельзин: Если Шахаб одной ногой уже в другом клубе, мы не против, чтобы он ушел сейчас

Премьер-лига
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Но летом форвард уйдет бесплатно

Гельзин: Если Шахаб одной ногой уже в другом клубе, мы не против, чтобы он ушел сейчас
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Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал ситуацию с переводом в дублирующий состав иранского форварда Шахаба Захеди.

"Шахаб бойкотирует тренировки в дубле? Думаю, сегодня-завтра он уже там будет тренироваться. Однако, как долго, посмотрим по его самоотдаче. Есть тренеры дубля, которые вынесут вердикт. На конкретный срок в дубль мы его не отправляли.

Обменять Шахаба на Перовича? Футболист и агент говорят, что есть такое предложение, но никакого конкретного и внятного предложения в клуб не поступало. Если футболист одной ногой уже в другом клубе и в "Олимпике" больше себя не видит, то мы не против, чтобы он ушел сейчас. Но все должно быть цивилизованно. Ранее у нас с "Зарей" никаких проблем или недопониманий не было. Надеюсь, и дальше не будет. Но, если нам поступит предложение, которое устроит все стороны, готовы отпустить Шахаба", - рассказал Гельзин.

Напомним, что контракт футболиста с "Олимпиком" рассчитан до конца сезона. По последним данным, переговоры с игроком ведет "Заря"

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Шахаб Захеди
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