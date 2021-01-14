Гельзин: Если Шахаб одной ногой уже в другом клубе, мы не против, чтобы он ушел сейчас

Президент " Олимпика " Владислав Гельзин прокомментировал ситуацию с переводом в дублирующий состав иранского форварда Шахаба Захеди.

"Шахаб бойкотирует тренировки в дубле? Думаю, сегодня-завтра он уже там будет тренироваться. Однако, как долго, посмотрим по его самоотдаче. Есть тренеры дубля, которые вынесут вердикт. На конкретный срок в дубль мы его не отправляли.

Обменять Шахаба на Перовича? Футболист и агент говорят, что есть такое предложение, но никакого конкретного и внятного предложения в клуб не поступало. Если футболист одной ногой уже в другом клубе и в "Олимпике" больше себя не видит, то мы не против, чтобы он ушел сейчас. Но все должно быть цивилизованно. Ранее у нас с "Зарей" никаких проблем или недопониманий не было. Надеюсь, и дальше не будет. Но, если нам поступит предложение, которое устроит все стороны, готовы отпустить Шахаба", - рассказал Гельзин.