Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гельзин: Если Шахаб одной ногой уже в другом клубе, мы не против, чтобы он ушел сейчас
Но летом форвард уйдет бесплатно
Президент "
"Шахаб бойкотирует тренировки в дубле? Думаю, сегодня-завтра он уже там будет тренироваться. Однако, как долго, посмотрим по его самоотдаче. Есть тренеры дубля, которые вынесут вердикт. На конкретный срок в дубль мы его не отправляли.
Обменять Шахаба на Перовича? Футболист и агент говорят, что есть такое предложение, но никакого конкретного и внятного предложения в клуб не поступало. Если футболист одной ногой уже в другом клубе и в "Олимпике" больше себя не видит, то мы не против, чтобы он ушел сейчас. Но все должно быть цивилизованно. Ранее у нас с "Зарей" никаких проблем или недопониманий не было. Надеюсь, и дальше не будет. Но, если нам поступит предложение, которое устроит все стороны, готовы отпустить Шахаба", - рассказал Гельзин.
Напомним, что контракт футболиста с "Олимпиком" рассчитан до конца сезона. По последним данным,
Популярное сейчас
- Милан торгует Манджукича, а Барса ближе всех к Холанду. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
- Усиление Десны, сенсационный вылет Баварии, Барса в финале. Главные новости за 13 января
- СМИ: Динамо хочет подписать Алекса Тейшейру
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО