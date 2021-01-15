Заря в спарринге проиграла аутсайдеру польской Экстраклясы

Виктор Скрипник изменил, что логично, стартовый состав по сравнению с первым спаррингом года. На этот раз слева в защите вышел Жуниор Рейес, а трио форвардов составили Гринь, Аллахяр и Гладкий - последний особенно выделялся своей игрой по всему фронту и в глубине. Хоть голов это не принесло. В опорную зону вернулся Иванисеня, а рядом с ним треугольник составили Хомченовский и Назарина, который играл сегодня чуть выше.

"Заре" нечего вспоминать этот матч с точки зрения активности в атаке: моментов у польских ворот практически не было. К опасным можно отнести разве что удар головой Кабаева, вышедшего на поле после перерыва, который замыкал навест Хомченовского. Тот же Кабаев с правого края штрафной бил под ближнюю стойку - голкипер парировал. Наконец, именно Влад Кабаев - безусловно лучший сегодня у "чёрно-белых котов" - в районе левого угла штрафной заработал для украинской команды "точку", которую в классическом стиле (с прыжком при разбеге) реализовал Юрченко. Этот гол оживил "чёрно-белых котов", но забить второй времени не хватило.

Чувствовалось, что луганчане сейчас находятся под нагрузками. Возможно, именно этим вызваны замены Хомченовского (он перешёл в дебюте второй половины на правый фланг защиты) и Абу Ханны, которые из-за проблем со здоровьем не смогли продолжить поединок.

У "Пяста" хватало моментов, чтобы забить. Оборона "Зари" выглядела несобранной, периодически допуская ошибки. Правда, первый гол пришёл со стандарта: Хук замкнул навес справа. Луганчане апеллировали, что соперник забил рукой, но рефери не среагировал. Соавтором второго гола стал Иванисеня, который потерял мяч перед своей штрафной и "обрезал" практически всю команду.

"Заря" продолжает работу в Турции. Следующий матч состоится 19 января против сербской "Воеводины".

Напомним, что в первой товарищеской встрече этой зимы "Заря" сыграла вничью с "Ракувом" 2:2, дважды отыгрываясь.

"Заря" - "Пяст" 1:2

Гол: Юрченко 85 (пен.) - Хук 6, Липски 57

"Заря" (старт): Василь (Шевченко 46) - Жуниор (Емец 60), Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов (Кочергин 46) - Хомченовский, Иванисеня, Назарина - Гринь (Юрченко 46), Аллахяр (Кабаев 46), Гладкий (Громов 46)

Предупреждён: Иванисеня 45