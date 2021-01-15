Кадири не полетел на первый сбор Динамо из-за проблем с голеностопом

Сегодня " Динамо " отправилось на первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ.

Однако в списке футболистов, которые отправились на этот сбор, не оказалось Мохаммеда Кадири, который недавно вернулся из аренды в тульском "Арсенале".

По информации "Динамомании", причина отсутствия ганца кроется в том, что у него возникла проблема с голеностопом. Сейчас футболист тренируется в Киеве по индивидуальной программе.

Напомним, что в первой половине сезоне 24-летний Кадири провел за тульский "Арсенал" 13 матчей (забил 2 гола) во всех турнирах.