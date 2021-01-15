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Кадири не полетел на первый сбор Динамо из-за проблем с голеностопом
Ганец в Киеве работает по индивидуальной программе
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Однако в списке футболистов, которые отправились на этот сбор, не оказалось Мохаммеда Кадири, который
По информации "Динамомании", причина отсутствия ганца кроется в том, что у него возникла проблема с голеностопом. Сейчас футболист тренируется в Киеве по индивидуальной программе.
Напомним, что в первой половине сезоне 24-летний Кадири провел за тульский "Арсенал" 13 матчей (забил 2 гола) во всех турнирах.
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