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Кадири не полетел на первый сбор Динамо из-за проблем с голеностопом

Премьер-лига
(1 голосов)

Ганец в Киеве работает по индивидуальной программе

Кадири не полетел на первый сбор Динамо из-за проблем с голеностопом
Новина українською

Сегодня "Динамо" отправилось на первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ.

Однако в списке футболистов, которые отправились на этот сбор, не оказалось Мохаммеда Кадири, который недавно вернулся из аренды в тульском "Арсенале".

По информации "Динамомании", причина отсутствия ганца кроется в том, что у него возникла проблема с голеностопом. Сейчас футболист тренируется в Киеве по индивидуальной программе.

Напомним, что в первой половине сезоне 24-летний Кадири провел за тульский "Арсенал" 13 матчей (забил 2 гола) во всех турнирах.

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В статье: Динамо (Киев) Мохаммед Кадири
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Источник:
Динамомания

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