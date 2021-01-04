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Тульский Арсенал досрочно вернул Кадири киевскому Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Ганец возвращается в Киев

Тульский Арсенал досрочно вернул Кадири киевскому Динамо
Новина українською

Тульский "Арсенал" досрочно прервал аренду хавбека Мохаммеда Кадири, который был арендован у киевского "Динамо".

Российский клуб использовал опцию в соглашении, которая позволила прервать аренду зимой. Футболист уже покинул расположение российского клуба.

Напомним, что аренда игрока изначально была рассчитан до конца нынешнего сезона. В 13 матчах за "Арсенал" 24-летний ганец забил 2 гола.

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В статье: Динамо (Киев) Арсенал (Тула) Мохаммед Кадири
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (3)
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Pixelsavenue (Kiev)
04.01.2021 в 23:45
В Ротор, к Хацкевичу.
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Баунецкий Домж
04.01.2021 в 23:39
Суркис хлебальник набьёт селекционерам ? :)
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0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 23:37
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