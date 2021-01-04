Тульский Арсенал досрочно вернул Кадири киевскому Динамо

Тульский "Арсенал" досрочно прервал аренду хавбека Мохаммеда Кадири, который был арендован у киевского "Динамо" .

Российский клуб использовал опцию в соглашении, которая позволила прервать аренду зимой. Футболист уже покинул расположение российского клуба.

Напомним, что аренда игрока изначально была рассчитан до конца нынешнего сезона. В 13 матчах за "Арсенал" 24-летний ганец забил 2 гола.