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Тульский Арсенал досрочно вернул Кадири киевскому Динамо
Ганец возвращается в Киев
Тульский "Арсенал" досрочно прервал аренду хавбека Мохаммеда Кадири, который
Российский клуб использовал опцию в соглашении, которая позволила прервать аренду зимой. Футболист уже покинул расположение российского клуба.
Напомним, что аренда игрока изначально была рассчитан до конца нынешнего сезона. В 13 матчах за "Арсенал" 24-летний ганец забил 2 гола.
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Источник:sport-express.ru
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Комментарии (3)
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Pixelsavenue (Kiev)
04.01.2021 в 23:45
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Баунецкий Домж
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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