Чех: Больше поддерживаю Зеленского. Но на выборах ни разу не голосовал, не вижу смысла

Полузащитник "Шахтера " Максим Чех, который сейчас играет в аренде в Мариуполе, рассказал о своей гражданской позиции и политических взглядах.

– За победу на ЧМ U-20 Владимир Зеленский лично наградил сборную Украины орденами за заслуги III степени. Ефим Конопля говорил, что это фигня, а не орден. Что думаешь об этом награждении?

– Да почему фигня. Наоборот, очень приятно было. Тем более от Зеленского получить, еще и орден. Говорил ли с ним? Нет, он нам руку пожал, мы с ним сфотографировались и он куда-то там уехал. Даже не все успели с ним сделать фото, но я успел.

– Поддерживаешь Зеленского и веришь в него?

– Я в это не лезу. Не разбираюсь в политике вообще, кто хороший, а кто плохой. Больше поддерживаю его, наверное. На выборах ни разу не голосовал, не вижу смысла. Мой голос ничего не даст, там все равно все решают другие. От меня ничего не зависит, кто будет президентом.