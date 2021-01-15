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Чех: Больше поддерживаю Зеленского. Но на выборах ни разу не голосовал, не вижу смысла

Премьер-лига
(12 голосов)

Кажется, что и тут спорт вне политики

Чех: Больше поддерживаю Зеленского. Но на выборах ни разу не голосовал, не вижу смысла
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Максим Чех, который сейчас играет в аренде в Мариуполе, рассказал о своей гражданской позиции и политических взглядах.

– За победу на ЧМ U-20 Владимир Зеленский лично наградил сборную Украины орденами за заслуги III степени. Ефим Конопля говорил, что это фигня, а не орден. Что думаешь об этом награждении?

– Да почему фигня. Наоборот, очень приятно было. Тем более от Зеленского получить, еще и орден. Говорил ли с ним? Нет, он нам руку пожал, мы с ним сфотографировались и он куда-то там уехал. Даже не все успели с ним сделать фото, но я успел.

– Поддерживаешь Зеленского и веришь в него?

– Я в это не лезу. Не разбираюсь в политике вообще, кто хороший, а кто плохой. Больше поддерживаю его, наверное. На выборах ни разу не голосовал, не вижу смысла. Мой голос ничего не даст, там все равно все решают другие. От меня ничего не зависит, кто будет президентом.

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В статье: ФК Мариуполь Владимир Зеленский Максим Чех
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Комментарии (4)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
16.01.2021 в 00:29
Це класика. Я простий холоп, нічого не знаю, не розбираюся, від мене нічого не залежить. А голова у мене, щоб шапку носити, "а єщьо я в нєйо кушаю". Дивно, що не попросив "#вєрнітєянуковіча".
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Lion Killer (Львів)
16.01.2021 в 00:23
Логіка серйозна... Якшо коротко то "для чого мені вирішувати і вмикати зайвий раз мізки". Але, може, то й на краще.
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Dardolis (Первомайск)
16.01.2021 в 00:27
Он футболист, его зарплата от состояния дел в Украине не зависит...Хоть орденом гордится и то хорошо, Конопля бы лучше на деньги его променял) А про голосования...Возраст....в таком возрасте мало кто вообще голосует...
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Lion Killer (Львів)
16.01.2021 в 00:38
я погоджуюся зі всім, і розумію про що ви. А взагалі, то пацану краще вивчити фразу "політику не коментую" на майбутнє. Щоб себе не дискримінувати і не нариватися на хвилю негативу :)
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