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Минай начал первый сбор с поражения венгерской Кишварде
Команда Кобина минимально уступила
"Минай" начал подготовку ко второй части сезона с поражения в товарищеском поединке с венгерской "Кишвардой". Единственный гол в игре забил Янис Карабелов на 40-й минуте.
В рамках подготовительного сбора в Закарпатье коллектив Василия Кобина проведёт также игру с "Дебреценом", которая назначена на 20 января. А уже 26-го числа "Минай" начнёт второй сбор в Турции.
Минай – Кишварда 0:1
Гол: Карабелов (40)
"Минай": Попович (Каниболоцкий, 46), Кныш, Карась (на просмотре), Чушенко, Сакив, Нуриев, Ткачук, Хахлев, Кожанов (Шпак, 46), Пиняшко, Милевский (Шиндер, 46)
"Кишварда": Домбо, Сасса, Карабелов, Симович (Зличич, 35), Навратиль, Мельник, Эне, Отвос, Леони, Бумба, Ковачрети
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