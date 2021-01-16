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Минай начал первый сбор с поражения венгерской Кишварде

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда Кобина минимально уступила

Минай начал первый сбор с поражения венгерской Кишварде
UA-Футбол
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"Минай" начал подготовку ко второй части сезона с поражения в товарищеском поединке с венгерской "Кишвардой". Единственный гол в игре забил Янис Карабелов на 40-й минуте.

В рамках подготовительного сбора в Закарпатье коллектив Василия Кобина проведёт также игру с "Дебреценом", которая назначена на 20 января. А уже 26-го числа "Минай" начнёт второй сбор в Турции.

Минай – Кишварда 0:1

Гол: Карабелов (40)

"Минай": Попович (Каниболоцкий, 46), Кныш, Карась (на просмотре), Чушенко, Сакив, Нуриев, Ткачук, Хахлев, Кожанов (Шпак, 46), Пиняшко, Милевский (Шиндер, 46)

"Кишварда": Домбо, Сасса, Карабелов, Симович (Зличич, 35), Навратиль, Мельник, Эне, Отвос, Леони, Бумба, Ковачрети

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В статье: ФК Минай Кишварда (Венгрия)
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Комментарии (1)
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wws (Львів)
16.01.2021 в 13:58
с Дебреценом а не с "Дербеценом", словесные дебри какие-то
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