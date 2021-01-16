Безбородко возвращается в Десну

Украинский нападающий Денис Безбородко стал игроком черниговской "Десны". Об этом сообщает официальный Instagram клуба.

Игрок выбрал себе новый-старый 20-й номер.

Воспитанник черниговского футбола провел последние полтора года в составе "Александрии", сыграв за "горожан" 41 матч и записав в актив 7 голов и 4 ассиста. У футболиста закончился контракт с клубом и стороны решили не продлевать его. Ранее Безбородко уже выступал за "Десну" на правах аренды из донецкого "Шахтера" в 2018-2019 гг, проведя за клуб 54 поединка.

Напомним, что в матче последнего на данный момент (13-го) тура УПЛ Денис получил красную, выступая за "Александрию", и должен пропустить следующую игру в чемпионате. Это значит, что дебют в статусе полноценного игрока "Десны" в официальной встрече не произойдет против бывшей команды футболиста - "Зари" (базовый день матча 13-е февраля). А вот в поединке 15-го тура против "Динамо" игрок может вновь выйти на поле в сине-белой футболке.