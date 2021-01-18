Хавбек не захотел говорить о том, что Заря наигрывает на сборах в Турции

Опорный полузащитник и центрбэк " Зари " Дмитрий Иванисеня рассказал, как проходит зимний сбор команды в Турции.

- Результат в спаррингах важен?

- Конечно, хотелось выиграть. Но мы - под нагрузкой, матч с "Пястом" (1:2) был тяжелым. Более речь шла о том, чтобы перетерпеть, выбегать и набрать форму.

- Сложно играть полный матч на сборе?

- Да, но это сбор, нет другого выхода.

- Что самое сложное на сборах?

- Держать себя в психологическом тонусе.

- Какие сейчас основные требования от Скрипника, насколько удается их выполнять?

- Это секрет. Увидите в чемпионате, какие у нас будут наигранные моменты, пока сказать не могу.