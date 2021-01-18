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Хавбек не захотел говорить о том, что Заря наигрывает на сборах в Турции
Говорит: "Секрет"
Опорный полузащитник и центрбэк "
- Результат в спаррингах важен?
- Конечно, хотелось выиграть. Но мы - под нагрузкой, матч с "Пястом" (1:2) был тяжелым. Более речь шла о том, чтобы перетерпеть, выбегать и набрать форму.
- Сложно играть полный матч на сборе?
- Да, но это сбор, нет другого выхода.
- Что самое сложное на сборах?
- Держать себя в психологическом тонусе.
- Какие сейчас основные требования от Скрипника, насколько удается их выполнять?
- Это секрет. Увидите в чемпионате, какие у нас будут наигранные моменты, пока сказать не могу.
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