Вукоевич рассказал о состоянии Шапаренко и Тымчика перед спаррингом с Легией

Ассистент главного тренера киевского " Динамо " Огнен Вукоевич рассказал об особенностях утренней тренировки, которое предшествовало первому контрольному матчу киевлян на сборе в ОАЭ - против варшавской "Легии", а также о физическом состоянии команды на первом этапе подготовки

- Обычно в день игры тренировки не проводятся, но сегодня у "Динамо" состоялось утреннее занятие. На что оно было направлено?

- У нас продолжается подготовительный период, в предыдущие два дня были очень хорошие нагрузки, много работаем с мячом. Сегодня прошла утренняя тренировка перед первым матчем в этом году - с чемпионом Польши, варшавской "Легией". Должна быть очень хорошая игра, потому что в "Легии" это предпоследний спарринг на сборе перед возобновлением чемпионата. Наша утренняя работа была направлена ​​на тактику - защитники и опорники отрабатывали элементы обороны, а остальные игроки провели разминку, играли в квадратах. У нас было всего 45 минут, чтобы футболисты хорошо подготовились к сегодняшней контрольной игре.

- Мы увидели игру 6x5, где шестой футболист был нейтральным джокером. "Серые" победили со счетом 6:4.

- Да, ребята провели хорошую игру. Джокер давал преимущество, чтобы команде, в которой находился мяч, было легче развить атаку. Это для нас очень важно, ведь вы знаете, что в чемпионате Украины большинство команд во встречах с "Динамо" обороняется. Поэтому мы часто отрабатываем этот компонент на тренировках. Хорошо выполнили задание, было много красивых голов. Надеюсь, удастся забивать так же эффектно и в сегодняшнем контрольном матче.

- Как бывший футболист, можете сказать, насколько сложно команде даются игры на фоне больших нагрузок?

- Конечно, трудно. Но, как я уже сказал, мы проходим подготовительный период, во время которого нам необходимо выполнить задачи, Мистер требует в тактическом плане. Физическая готовность также закладывается постепенно, шаг за шагом. У нас есть достаточно времени, впереди еще сбор в Турции. Игроки успеют отдохнуть и подойти свежими к первому после перерыва тура чемпионата Украины и матча с "Брюгге" в Лиге Европы. К тому моменту команде нужно быть на стопроцентном уровне готовности.

- Как будет подбираться состав на первый контрольный матч?

- Мистер сказал, что ребята сыграют по тайму, он предоставит шанс всем футболистам. Каждый исполнитель сможет показать свои качества и претендовать на стартовый состав.

- Отсутствие травмированных говорит о постепенности наращивания тренировок и роль интенсивности в этом процессе?

- Это трудно, но очень важно. Подготовка идет шаг за шагом. Лучший игрок - это здоровый игрок. Мы хотим как можно лучше подготовить команду, но здоровье - превыше всего. Если мы потеряем футболиста, это будет означать, что мы что-то сделали неправильно в процессе тренировок. Сейчас проводится хорошая работа, травмированных нет. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Шапаренко уже чувствует себя хорошо, кроме того, мы ждем возвращения Тымчика после тяжелой травмы. Так что, думаю, все футболисты быстро вольются в тренировочный процесс.