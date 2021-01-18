Премьер-лига
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Украинский футболист судится с клубом из России из-за 40 000 долларов
Но и в Украину возвращаться не хочет
Защитник-гастарбайтер Александр Каплиенко подал жалобу в палату споров российского футбольного союза на клуб Тамбов. Сумма претензий составляет 40 000 долларов.
В начале января стало известно, что Каплиенко разорвал контракт с "Тамбовом". Сейчас он находится на просмотре в московском Торпедо, которое выступает в аналоге украинской Первой лиги.
В сезоне 2020/2021 Каплиенко сыграл 16 матчей за "Тамбов", на его счету одна голевая передача, он заработал 5 желтых карточек.
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Источник:meta-ratings
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.01.2021 в 15:10
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