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Украинский футболист судится с клубом из России из-за 40 000 долларов

Премьер-лига
(2 голосов)

Но и в Украину возвращаться не хочет

Украинский футболист судится с клубом из России из-за 40 000 долларов
Новина українською

Защитник-гастарбайтер Александр Каплиенко подал жалобу в палату споров российского футбольного союза на клуб Тамбов. Сумма претензий составляет 40 000 долларов.

В начале января стало известно, что Каплиенко разорвал контракт с "Тамбовом". Сейчас он находится на просмотре в московском Торпедо, которое выступает в аналоге украинской Первой лиги.

В сезоне 2020/2021 Каплиенко сыграл 16 матчей за "Тамбов", на его счету одна голевая передача, он заработал 5 желтых карточек.

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В статье: война с Россией Тамбов
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Комментарии (1)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.01.2021 в 15:10
Ну що синку, допомогли тобі твої к.а.ц.а.п.и? (майже цитата)
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