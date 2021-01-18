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Забарный: Луческу говорит, что чемпионат выигрывает тот, кто лучше обороняется
Защитник киевлян рассказал о начале сбора и первом спарринге команды в ОАЭ
Защитник "
⁃ Да, так получилось, что я сыграл больше, чем другие. В целом первый матч был сложным. Что-то получалось, что-то - нет, но мы с каждой игрой будем становиться лучше.
- Как ты сыграл на фоне усталости?
⁃ Как я сыграл - пусть лучше оценивает тренер. Я делал всё что мог, старался. Это всего лишь первая игра. Нужно было посмотреть, насколько мы готовы. Конечно, обидно, что получился такой результат. Но это футбол.
- Тяжело было провести все 90 минут на поле?
⁃ Было довольно-таки тяжело, но в целом терпимо.
- На этом сборе главный тренер много внимание уделяет игре в обороне. Что из этого вам удалось воплотить в игре?
⁃ Мы отрабатываем игру в обороне в целом, тактические перестроения. Доводим наши действия до автоматизма. Для того чтобы все делать синхронно, нужно отрабатывать это на тренировках.
- Игра команды меняется в тактическом плане или это скорее работа над ошибками?
⁃ Это работа над ошибками. Когда Мистер только пришёл к нам, мы уже начали так играть. Но сейчас у нас появилось больше времени поработать над этим компонентом. Нужно довести всё до синхронности.
- Команда также работала над таким компонентом, как начало атак. Как сегодня в игре этот компонент проявился?
⁃ Сложно оценивать. Где-то получалось. Возможно, чего-то не хватало, но всё равно мы старались. Думаю, будем прибавлять.
- Пропущенные голы стали следствием индивидуальных ошибок?
⁃ Первый гол после подачи углового. Кто-то не доиграл с игроком. А второй - обрезка в центре и быстрая контратака, с которой пошла подача с фланга, а в штрафной не разобрались. Там есть и моя вина, что я был слишком далеко от игрока. И так получилось, что Кенди сфолил, подтолкнул игрока. Я был спиной к эпизоду и лишь увидел, что арбитр показывает на 11-метровый.
- Ощущалось, что "Легия" уже набрала форму и находилась в лучшем игровом тонусе?
⁃ Да, они были мобильнее, быстрее. Но ничего, это была лишь наша первая игра, и мы выглядели достойно.
- Какие у тебя впечатления от сбора, условий для тренировок?
⁃ Футбольные поля здесь очень хорошие. К примеру, у нас в Киеве во время мороза поле в таком состоянии, что нельзя было бить по воротам, потому что опасно и можно травмироваться. А здесь тепло, даже жарко днём. Конечно, в таких условиях намного лучше готовиться к чемпионату.
- Качество газона на стадионе, где состоялась игра, впечатляет?
⁃ Конечно, тем более что я лишь недавно начал играть на хороших футбольных полях. Не могу нарадоваться до сих пор.
- В каких бутсах ты тренируешься и играешь? Сколько пар бутс взял с собой на сбор?
⁃ Взял четыре пары бутс, правда, две из них уже "доживают своё". Играю в бутсах с железными шипами, поскольку у нас в Украине такие поля, что центральным защитникам нельзя играть в бутсах с пластиковыми шипами. А здесь тоже играю с железными, потому что нет выбора. Но я уже привык играть в таких бутсах, мне удобно.
- Какую цель ты видишь перед командой на сборах?
⁃ Наша цель - отработать механизмы, о которых говорит нам Мистер. Он хочет, чтобы мы всё довели до автоматизма, чтобы мы начинали, строили атаки, а не просто выбивали мяч подальше. И чтобы оборонялась вся команда, а не только защитники. Как говорит Мистер, чемпионат выигрывает тот, кто лучше обороняется. Поэтому первые тренировки на сборе посвящены обороне.
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