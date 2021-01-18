Забарный: Луческу говорит, что чемпионат выигрывает тот, кто лучше обороняется

Защитник " Динамо " Илья Забарный стал единственным игроком, который провёл на поле все 90 минут первого контрольного матча в 2021-м году, в котором киевляне уступили "Легии" (0:2). После игры Илья поделился впечатлениями о матче и сборе в целом.

⁃ Да, так получилось, что я сыграл больше, чем другие. В целом первый матч был сложным. Что-то получалось, что-то - нет, но мы с каждой игрой будем становиться лучше.

- Как ты сыграл на фоне усталости?

⁃ Как я сыграл - пусть лучше оценивает тренер. Я делал всё что мог, старался. Это всего лишь первая игра. Нужно было посмотреть, насколько мы готовы. Конечно, обидно, что получился такой результат. Но это футбол.

- Тяжело было провести все 90 минут на поле?

⁃ Было довольно-таки тяжело, но в целом терпимо.

- На этом сборе главный тренер много внимание уделяет игре в обороне. Что из этого вам удалось воплотить в игре?

⁃ Мы отрабатываем игру в обороне в целом, тактические перестроения. Доводим наши действия до автоматизма. Для того чтобы все делать синхронно, нужно отрабатывать это на тренировках.

- Игра команды меняется в тактическом плане или это скорее работа над ошибками?

⁃ Это работа над ошибками. Когда Мистер только пришёл к нам, мы уже начали так играть. Но сейчас у нас появилось больше времени поработать над этим компонентом. Нужно довести всё до синхронности.

- Команда также работала над таким компонентом, как начало атак. Как сегодня в игре этот компонент проявился?

⁃ Сложно оценивать. Где-то получалось. Возможно, чего-то не хватало, но всё равно мы старались. Думаю, будем прибавлять.

- Пропущенные голы стали следствием индивидуальных ошибок?

⁃ Первый гол после подачи углового. Кто-то не доиграл с игроком. А второй - обрезка в центре и быстрая контратака, с которой пошла подача с фланга, а в штрафной не разобрались. Там есть и моя вина, что я был слишком далеко от игрока. И так получилось, что Кенди сфолил, подтолкнул игрока. Я был спиной к эпизоду и лишь увидел, что арбитр показывает на 11-метровый.

- Ощущалось, что "Легия" уже набрала форму и находилась в лучшем игровом тонусе?

⁃ Да, они были мобильнее, быстрее. Но ничего, это была лишь наша первая игра, и мы выглядели достойно.

- Какие у тебя впечатления от сбора, условий для тренировок?

⁃ Футбольные поля здесь очень хорошие. К примеру, у нас в Киеве во время мороза поле в таком состоянии, что нельзя было бить по воротам, потому что опасно и можно травмироваться. А здесь тепло, даже жарко днём. Конечно, в таких условиях намного лучше готовиться к чемпионату.

- Качество газона на стадионе, где состоялась игра, впечатляет?

⁃ Конечно, тем более что я лишь недавно начал играть на хороших футбольных полях. Не могу нарадоваться до сих пор.

- В каких бутсах ты тренируешься и играешь? Сколько пар бутс взял с собой на сбор?

⁃ Взял четыре пары бутс, правда, две из них уже "доживают своё". Играю в бутсах с железными шипами, поскольку у нас в Украине такие поля, что центральным защитникам нельзя играть в бутсах с пластиковыми шипами. А здесь тоже играю с железными, потому что нет выбора. Но я уже привык играть в таких бутсах, мне удобно.

- Какую цель ты видишь перед командой на сборах?

⁃ Наша цель - отработать механизмы, о которых говорит нам Мистер. Он хочет, чтобы мы всё довели до автоматизма, чтобы мы начинали, строили атаки, а не просто выбивали мяч подальше. И чтобы оборонялась вся команда, а не только защитники. Как говорит Мистер, чемпионат выигрывает тот, кто лучше обороняется. Поэтому первые тренировки на сборе посвящены обороне.