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Первый спарринг комом. Динамо - Легия 0:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Первый спарринг комом. Динамо - Легия 0:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Подопечные Мирчи Луческу игровую часть сборов в ОАЭ открывали поединком против лидера и действующего чемпиона Польши, варшавской "Легии".

Поединок сложился для киевлян неудачно – "Динамо" пропустило два гола за три минуте в первом тайме, не сумев забить в ответ.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре.

"Динамо" - "Легия" 0:2

Голы: Пекхарт 30, Пекхарт 33 (пен.)

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава)
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Комментарии (1)
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andyua (Kyiv)
18.01.2021 в 22:00
Сподіваюся, після цього матчу Луческу надовго посадить алконавта і бревно Бєседіна на лавку
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