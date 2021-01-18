Первый спарринг комом. Динамо - Легия 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Подопечные Мирчи Луческу игровую часть сборов в ОАЭ открывали поединком против лидера и действующего чемпиона Польши, варшавской "Легии".
Поединок сложился для киевлян неудачно – "Динамо" пропустило два гола за три минуте в первом тайме, не сумев забить в ответ.
О том, как это было, смотрите в видеообзоре.
Голы: Пекхарт 30, Пекхарт 33 (пен.)
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andyua (Kyiv)
18.01.2021 в 22:00
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