Кривцов: Когда посмотрел повтор фола Сидорчука на Корниенко - там страшно было

Защитник " Шахтера " Сергей Кривцов рассказал о своих отношениях с капитаном "Динамо" Сергем Сидорчуком, а также поделился мнением о фоле хавбека "Динамо" на защитнике "горняков" Викторе Корниенко.

– Вы с Сидорчуком одноклассники и кумы. Что должно случиться, чтобы вы начали махач на поле?

– Ничего, вообще ничего, без шансов.

– Если надо жестко его встретить, ты уберешь ногу?

– Нет, конечно. Если по-футбольному, то у него своя команда, у меня своя. У каждой команды есть свои цели и задача выиграть в каждом конкретном матче. Если он мне вставит жестко в стыке, я ему не скажу: "Что ты делаешь, ты же мой кум, давай мириться". Нет, это футбол, это нормально, так должно быть.

– Если он вставит жестко, ты отдашь должок?

– Если он попадется. Я не буду думать, вот я сейчас тебе дам. Если момент будет, конечно, это футбол. А неспортивное поведение, что мы будем драться, думаю, такое нереально.

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– Подкат Сидорчука против Корниенко – справедливая красная карточка?

– Да.

– Вы общались об этом? Сидорчук в интервью сказал, что это желтая.

– Если в динамике – это желтая. Пять лет назад красную бы никто не дал. Но сейчас такая тенденция. Если условно Монзуль в прошлом матче дала за фол красную, где прямая нога и голеностоп вывернут, то и здесь должна. Если бы она желтую дала, то и в моменте с Сидором и Корниенко желтая. В динамике я вообще не понял, что он его зацепил. Потом повтор показали, там страшно было.