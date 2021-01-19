Эмилиан Карас поделился впечатлениями от игры Сидклея и Беседина, рассказал о травме Попова

Молдавский помощник наставника " Динамо " Мирчи Луческу, Эмилиан Карас, после поражения "бело-синих" в первом спарринге на зимнем тренировочном сборе в ОАЭ (от польской "Легии" со счетом 0:2) рассказал об отдельных исполнителях в составе киевлян.

- С чем связан тот факт, что Забарный провел на поле 90 минут, в то время как все остальные сыграли по 45?

- Дело в том, что Попов на утренней тренировке почувствовал, что боль в мышцах - видно, накопилась усталость, и вместе с врачом было принято решение освободить его от сегодняшней игры и дать отдохнуть. Поэтому сыграл Забарный 90 минут на этой позиции. Луческу хотел, чтобы все сыграли по 45 минут, но мы решили не рисковать Поповым и сняли его с игры.

- Из аренды вернулся Сидклей, как быстро он адаптируется к требованиям тренерского штаба по игре в обороне?

- Ему сложно, поскольку в команде новый тренер, а он - новый человек для наставника. Принципы игры другие, но в сегодняшнем матче он неплохо выглядел в том, что касается работы с мячом, хорошо выходил в атаку и контролировал мяч. В обороне явных ошибок с его стороны не было, и в целом, во втором тайме мы выглядели лучше.

- Как восприняли возвращение на поле после длительной паузы Беседина?

- Артем очень ждал этого момента - сначала, когда начнет тренироваться с нами, потом - когда выйдет на поле. Наверное, ему сложнее и в тренировках, и в контрольных играх. Сегодня он боролся, цеплялся за мяч, был неуступчивым. Своим движением, борьбой показывал, что у него есть большое желание вернуться в команду и бороться за место в составе.

- Почему на поле не вышли Ванат, Леднев и Клейтон?

- Это связано с тем, что впереди у нас еще есть матчи. Повторюсь, Луческу сегодня дал всем сыграть по 45 минут. Не может же Ванат выйти вместо Забарного на позицию центрального защитника. В этом матче играли одни, в следующих играх дадут сыграть другим - это нормальный процесс.