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Ворскла в Турции побывала на "полигоне", на сбор приехала молодежка
Тренируются рядом
На игроков "
Все, притом, стартуют одновременно. Задача команды - чтобы все участники первыми преодолели полосу препятствий. Команда, игрок которой финишировал последним, исполняла песню в конце тренировки.
В то же время в Турцию прибыла и молодежка Ворсклы. Команда уже расквартировалась в отеле Melas Lara - буквально через забор от места дислокации главной команды. Виталий Косовский и Александр Омельчук взяли с собой как проверенных бойцов, так и совсем юных ребят, которым еще предстоит потом и ссадинами доказывать тренерам свою способность создать конкуренцию в составе.
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