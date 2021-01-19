Ворскла в Турции побывала на "полигоне", на сбор приехала молодежка

На игроков " Ворсклы " вчера вечером ждал так называемый "полигон". Это своеобразная полоса препятствий: нужно попасть мячом в кольцо, лежащее на траве, конус, по воротам с углового - воздухом, в маленькие ворота, перекладину, корзину в центре поля и многое другое.

Все, притом, стартуют одновременно. Задача команды - чтобы все участники первыми преодолели полосу препятствий. Команда, игрок которой финишировал последним, исполняла песню в конце тренировки.

В то же время в Турцию прибыла и молодежка Ворсклы. Команда уже расквартировалась в отеле Melas Lara - буквально через забор от места дислокации главной команды. Виталий Косовский и Александр Омельчук взяли с собой как проверенных бойцов, так и совсем юных ребят, которым еще предстоит потом и ссадинами доказывать тренерам свою способность создать конкуренцию в составе.