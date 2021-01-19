На победу среди игроков Шахтера в тесте "йо-йо" Судакова мотивировал друг

18-летний полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков стал победителем в стресс-тесте на выносливость "йо-йо" от тренерского штаба в первой группе игроков "оранжево-черных" (в другой победил Манор Соломон).

В академии проходили такие тесты, но первым я не был, выносливостью никогда особо не выделялся. Как на этот раз получилось - сам не знаю. Наверное, проявил характер и силу воли. Плюс однозначно сказался тот фактор, что я молодой, на сборе в первой команде нужно себя проявить.