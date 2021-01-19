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На победу среди игроков Шахтера в тесте "йо-йо" Судакова мотивировал друг

Премьер-лига
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На победу среди игроков Шахтера в тесте "йо-йо" Судакова мотивировал друг
Новина українською

18-летний полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков стал победителем в стресс-тесте на выносливость "йо-йо" от тренерского штаба в первой группе игроков "оранжево-черных" (в другой победил Манор Соломон).

В академии проходили такие тесты, но первым я не был, выносливостью никогда особо не выделялся. Как на этот раз получилось - сам не знаю. Наверное, проявил характер и силу воли. Плюс однозначно сказался тот фактор, что я молодой, на сборе в первой команде нужно себя проявить.

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Но у меня есть персональный мотиватор - Михаил Мудрик. Ходит вечно меня подкалывает, мотивирует. Утром проснулись, а он говорит: "Давай, твое "йо-йо"! Ты должен быть первым!". А я подумал: "Нельзя подводить друга". Вот и пришлось выигрывать, цитирует игрока Футбол News.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Георгий Судаков
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Источник:
Шахтар

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