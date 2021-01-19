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Мораес надеется, что Тайсон и Коваленко останутся в Шахтере
Главная трансферная интрига от Шахтера сосредоточена на уходе
Форвард "
"Это важные игроки для нас. Я не знаю всех деталей, но я хорошо с ними общаюсь на поле и за его пределами. Без сомнений, буду надеяться, что они останутся с нами", - добавил Мораес.
Напомним, что СМИ писали о том, что Коваленко уже подписал предварительный контракт с "Аталантой", а Тайсон хочет по окончанию контракта вернуться в бразильский "Коринтианс", где начинал свою профессиональную карьеру.
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