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Полузащитник Олимпика рассказал, как проходит его адаптация в клубе

Премьер-лига
(2 голосов)

Над предложением от клуба он долго не думал

Полузащитник Олимпика рассказал, как проходит его адаптация в клубе
Новина українською

Фуболист донецкого "Олимпика" Владислав Хамелюк в интервью пресс-службе рассказал о адаптации в клубе, а также о работе под руководством Игоря Климовского.

-Почему выбрал Олимпик? Были ли другие варианты продолжения карьеры?

-Конкретных предложений не было, но, получив офер от "Олимпика", я долго не думал. Все же это команда Премьер-лиги, и значительный шаг вперед в моей карьере. Когда тебе в жизни выпадает шанс – нужно им пользоваться!

-Как тебя приняла команда?

-Грех жаловаться! Коллектив – просто топ! Ребята на позитиве, все улыбаются, постоянно шутят и подкалывают друг друга. Атмосфера в "Олимпике" замечательная. Я раньше много слышал об этом, но сейчас сам убедился, и кайфую от каждого дня пребывания здесь.

-Твои первые впечатления от работы под началом Игоря Климовского?

-Мне импонирует философия Игоря Петровича, его видение футбола. Он хочет видеть агрессивную игру на каждом участке поля, чтобы его команда больше атаковала, вступала в активный прессинг, иметь вариативность в выборе тактических схем. У него современный подход к работе. Кроме того, он очень располагает к себе как человек. С ним легко и приятно общаться во время индивидуальных бесед.

-О чем он говорил с тобой? Часто ли Климовский прибегает к индивидуальному общению?

-Да, и это круто! Практически после каждой тренировки Петрович может подозвать к себе кого-то из футболистов и указать ему на ошибки, либо же что--то объяснить. Меня он ознакомил с некоторыми нюансами и базовыми требованиями, которые он хочет видеть от футболиста, выступающего на моей позиции, но я не стану раскрывать карт.

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Напомним, что футболист перешел в "Олимпик" из "Черноморца" и подписал с донецким клубом контракт на 2,5 года.

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В статье: Олимпик (Донецк) Игорь Климовский Владислав Хамелюк
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Источник:
Олимпик

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Комментарии (1)
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fabo82
20.01.2021 в 12:16
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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