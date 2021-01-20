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Селюк: В Олимпике Яя Туре без проблем может быть играющим тренером

Премьер-лига
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Возможно, ивуариец еще поиграет

Селюк: В Олимпике Яя Туре без проблем может быть играющим тренером
Новина українською

Известный в Украине агент и менеджер Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал возвращение игрока в украинский футбол.

– У нас с Гельзиным хорошие взаимоотношения. Мы договорились достаточно быстро. Что в Украине хорошо, так это то, что практически все клубы – частные. Гельзин хорошо понимает, что иметь такого специалиста в штабе – это хорошо, многие бы хотели этого. Хочется поблагодарить его и Игоря Климовского, который не испугался, что приходит такого калибра человек. К сожалению, многие тренеры боятся, что их могут подсидеть. А я считаю, что это наоборот, хороший ход. Яя будет учиться там, чтобы получить тренерскую лицензию и будет работать в Киеве.

– Может ли кто-то из ваших клиентов усилить "Олимпик" в нынешнее межсезонье, кроме Яя Туре?

– Конечно. Яя приходит как тренер, хотя, я думаю, что он без проблем может быть играющим тренером. Образно говоря, посмотрите, Селезнев же играет? Я думаю, что Яя Туре без проблем тоже может сыграть.

Яя должен был присоединиться к команде в ночь со вторника на среду. Но из Англии его не выпустили, так как в Турции, если ты прилетаешь из Англии, то нужно сидеть 14 дней на карантине. А это как раз весь сбор. Поэтому, мы пришли к выводу, что он уже напрямую приедет в Киев и будет там работать.

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В статье: Яя Туре Дмитрий Селюк Олимпик (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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