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Защитник Руха пообещал устроить новичкам традиционный "коридорчик"

Премьер-лига
(1 голосов)

Рух отправился на турецкий сбор

Защитник Руха пообещал устроить новичкам традиционный "коридорчик"
Новина українською

Защитник львовского "Руха" Максим Белый в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от предстоящих турецких сборов команды.

"Мы тренировались на синтетическом покрытии в мороз, поэтому координация и скорости были не на максимуме. На настоящем покрытии намного приятно тренироваться.

Обязательно будет посвящение новичков. Устроим наш традиционный "коридорчик". У нас коллектив хороший, все быстро адаптируются", - сказал Белый.

Отметим, что на данном сборе команда Ивана Федыка проведет 5 спаррингов.

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В статье: Максим Белый Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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