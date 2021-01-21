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Защитник Руха пообещал устроить новичкам традиционный "коридорчик"
Рух отправился на турецкий сбор
Защитник львовского "
"Мы тренировались на синтетическом покрытии в мороз, поэтому координация и скорости были не на максимуме. На настоящем покрытии намного приятно тренироваться.
Обязательно будет посвящение новичков. Устроим наш традиционный "коридорчик". У нас коллектив хороший, все быстро адаптируются", - сказал Белый.
Отметим, что на данном сборе
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Источник:ТК Футбол
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