Защитник Руха пообещал устроить новичкам традиционный "коридорчик"

Защитник львовского " Руха " Максим Белый в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от предстоящих турецких сборов команды.

"Мы тренировались на синтетическом покрытии в мороз, поэтому координация и скорости были не на максимуме. На настоящем покрытии намного приятно тренироваться.

Обязательно будет посвящение новичков. Устроим наш традиционный "коридорчик". У нас коллектив хороший, все быстро адаптируются", - сказал Белый.