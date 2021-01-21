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Заря прекратила сотрудничество с 23-летним форвардом
Пока нет информации, где футболист продолжит свою карьеру
Луганская "Заря" прекратила сотрудничество с нападающим Михайло Перовичем, информирует пресс-служба клуба.
Сообщается, что расторжение контракта было подписано по обоюдному согласию и уже вступило в силу. Футбольный клуб "Заря" поблагодарил Михайло Перовича за игру и пожелал успехов в новом клубе.
Отметим, что 23-летний футболист не поехал с "Зарей" на сбор в Турцию, где "черно-белые" сыграли уже три контрольных матча (2 ничьи и одно поражение). В текущем сезоне во всех турнирах украинской Премьер-лиги Перович провел участие в 15-ти матчах, результативными действиями не отличился.
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