Заря прекратила сотрудничество с 23-летним форвардом

Луганская "Заря" прекратила сотрудничество с нападающим Михайло Перовичем, информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что расторжение контракта было подписано по обоюдному согласию и уже вступило в силу. Футбольный клуб "Заря" поблагодарил Михайло Перовича за игру и пожелал успехов в новом клубе.

Отметим, что 23-летний футболист не поехал с "Зарей" на сбор в Турцию, где "черно-белые" сыграли уже три контрольных матча (2 ничьи и одно поражение). В текущем сезоне во всех турнирах украинской Премьер-лиги Перович провел участие в 15-ти матчах, результативными действиями не отличился.