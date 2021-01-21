Шахтер провел две тренировки в день. Отрабатывали стандартные положения и выход из обороны

Четвертый день работы " Шахтера " в Белеке стартовал с утренней тренировки. Она продолжалось час и 15 минут. После физиологической оценки сердечного ритма и разминки «горняки» отрабатывали стандартные положения, в частности угловые в атаке и обороне, позиционную игру с реакцией на потерю мяча. А в конце было отдельное 20-минутное занятие с опорными полузащитниками, вингерами и нападающими.

Вечером 20 января футболисты "Шахтера" во второй раз вышли на футбольное поле. «Горняки» отработали розыгрыш от ворот и начало атаки, организацию атакующих и оборонительных действий. Вечерняя тренировка было короче утреннее и продолжалось около часа, после этого футболисты получили возможность восстановиться и отдохнуть.

Мы работаем достаточно интенсивно, каждую тренировку физически очень требовательное, - подчеркивает тренер «Шахтера» по физподготовке Педру Бриту. - В принципе, стараемся выполнять все то, что делаем в течение сезона, когда есть игровой ритм.

И уже сегодня, 21 января, «Шахтер» проведет первый контрольный матч в зимнее межсезонье. Спарринг с польским «Лехом» начнется в 16:00.