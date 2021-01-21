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Шахтер провел две тренировки в день. Отрабатывали стандартные положения и выход из обороны
Интенсивная физическая работа и первый спарринг
Четвертый день работы "
Вечером 20 января футболисты "Шахтера" во второй раз вышли на футбольное поле. «Горняки» отработали розыгрыш от ворот и начало атаки, организацию атакующих и оборонительных действий. Вечерняя тренировка было короче утреннее и продолжалось около часа, после этого футболисты получили возможность восстановиться и отдохнуть.
Мы работаем достаточно интенсивно, каждую тренировку физически очень требовательное, - подчеркивает тренер «Шахтера» по физподготовке Педру Бриту. - В принципе, стараемся выполнять все то, что делаем в течение сезона, когда есть игровой ритм.
И уже сегодня, 21 января, «Шахтер» проведет первый контрольный матч в зимнее межсезонье. Спарринг с польским «Лехом» начнется в 16:00.
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