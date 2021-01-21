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Шахтер провел две тренировки в день. Отрабатывали стандартные положения и выход из обороны

Премьер-лига
(1 голосов)

Интенсивная физическая работа и первый спарринг

Шахтер провел две тренировки в день. Отрабатывали стандартные положения и выход из обороны
Новина українською

Четвертый день работы "Шахтера" в Белеке стартовал с утренней тренировки. Она продолжалось час и 15 минут. После физиологической оценки сердечного ритма и разминки «горняки» отрабатывали стандартные положения, в частности угловые в атаке и обороне, позиционную игру с реакцией на потерю мяча. А в конце было отдельное 20-минутное занятие с опорными полузащитниками, вингерами и нападающими.

Вечером 20 января футболисты "Шахтера" во второй раз вышли на футбольное поле. «Горняки» отработали розыгрыш от ворот и начало атаки, организацию атакующих и оборонительных действий. Вечерняя тренировка было короче утреннее и продолжалось около часа, после этого футболисты получили возможность восстановиться и отдохнуть.

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Мы работаем достаточно интенсивно, каждую тренировку физически очень требовательное, - подчеркивает тренер «Шахтера» по физподготовке Педру Бриту. - В принципе, стараемся выполнять все то, что делаем в течение сезона, когда есть игровой ритм.

И уже сегодня, 21 января, «Шахтер» проведет первый контрольный матч в зимнее межсезонье. Спарринг с польским «Лехом» начнется в 16:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) тренировочный сбор Педру Бриту
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (1)
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Dortmund 09 (Киев)
21.01.2021 в 12:14
Стандартные положения и силовой футбол это сложность. Против мощных физически английских и немецких команд тяжко обороняться на втором этаже имея в опорной зоне маленьких бразильцев. Нужны крепкие и в тоже время относительно техничные парни. Надеюсь тренерский штаб решит этот вопрос.
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