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Люксембургский легионер Динамо отрабатывает удары головой
В этом аспекте он был не слишком хорош
Вингер киевского "
Игрока спросили, важно для него забивать головой.
- Конечно, я больше тренировать и совершенствовать игру головой. Работать над этим компонентом и надеюсь, что забью гол ударом головой и во время матча.
- На этом собрании ты работаешь бок о бок с молодым форвардом Ванатом. Он сегодня тоже отличился эффектным мячом на тренировке. Что скажешь о взаимодействии с ним?
- Влад - хороший форвард. Ему только нужно немного больше опыта и уверенности. Он быстрый и хорошо подготовлен физически. Думаю, этот сбор пойдет ему на пользу, он придаст и усовершенствует свои умения и будет приносить немало пользы команде.
- Ты выиграл Суперкубок Украины под руководством Мирчи Луческу. Какие цели на будущее?
- Наша цель - выиграть чемпионство и Кубок Украины. А в следующем сезоне надеемся снова сыграть в Лиге чемпионов и показать там уже лучший результат. Считаю, что с таким мудрым и опытным наставником, как Луческу, это нам по силам.
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