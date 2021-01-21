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Люксембургский легионер Динамо отрабатывает удары головой

Премьер-лига
(3 голосов)

В этом аспекте он был не слишком хорош

Люксембургский легионер Динамо отрабатывает удары головой
Новина українською

Вингер киевского "бело-синего" клуба Жерсон Родригес на предматчевой занятии накануне спарринга в ОАЭ с солигорским "Шахтером" забил мяч головой.

Игрока спросили, важно для него забивать головой.

- Конечно, я больше тренировать и совершенствовать игру головой. Работать над этим компонентом и надеюсь, что забью гол ударом головой и во время матча.

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- На этом собрании ты работаешь бок о бок с молодым форвардом Ванатом. Он сегодня тоже отличился эффектным мячом на тренировке. Что скажешь о взаимодействии с ним?

- Влад - хороший форвард. Ему только нужно немного больше опыта и уверенности. Он быстрый и хорошо подготовлен физически. Думаю, этот сбор пойдет ему на пользу, он придаст и усовершенствует свои умения и будет приносить немало пользы команде.

- Ты выиграл Суперкубок Украины под руководством Мирчи Луческу. Какие цели на будущее?

- Наша цель - выиграть чемпионство и Кубок Украины. А в следующем сезоне надеемся снова сыграть в Лиге чемпионов и показать там уже лучший результат. Считаю, что с таким мудрым и опытным наставником, как Луческу, это нам по силам.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
Динамо

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