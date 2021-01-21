Динамо 2:0 Шахтер С. Дебютный гол Клейтона и первая победа киевлян на сборах

Для соперника киевского "Динамо" матч стал дебютным в рамках подготовительных сборов. Долгое время сам отлет "Шахтера" в ОАЭ на сборы находился под вопросом как и трансфер, например, Романа Дебелко.

Впрочем, и украинскому новичку, и двум экс-футболистам БАТЭ (Егор Филипенко и Игорь Стасевич) Роман Григорчук место в стартовом составе нашел. У киевлян же в топ-11 не нашлось места ни Сергею Сидорчуку, ни Виктору Цыганкову, из-за чего капитанскую повязку примерил Александр Караваев.

У подопечных Луческу спаринги уже были, поэтому на правах более "вкатившихся" в подготовку именно они начали матч первым номером. Тем не менее, опаснее пробивали "горняки", действовавшие вертикально и практически не использовавшие центр поля при построении билд-апа. У "Динамо" наиболее реальным шансом открыть счет в дебюте была попытка Де Пены со штрафного, но мяч прошел немного выше перекладины.

До перерыва качественно действовал Жерсон Родригеш, который не смотря на позицию правого вингера, активно смещался на противоположный фланг, откуда снабжал партнеров второго темпа качественными прострелами. После одного из них Андриевский заставил Гутора серьезно вступить в игру. Периодами Жерсон также становился вторым нападающим, оставляя Караваева одного на фланге, а позже и вовсе совершил рокировку бровками с Де Пеной.

Шабанов поменял Сироту еще до перерыва, остальных своих игроков, кроме Александра Андриевского, Мирча Луческу снял в перерыве, выпустив на второй тайм по сути новый состав. Это очень быстро дало результат - Цыганков навесил с углового, а Кендзера сбросил на дальнюю штангу. Голкипер мяча коснулся, но прервать его полет на Клейтона не сумел, что позволило бразильцу отличиться первым своим голом за "Динамо"!

В середине второго тайма Андриевский имел прекрасную возможность забить второй гол киевлян. Но после изящного паса Дуелунда опорный полузащитник не сумел попасть в створ, хотя перед ним оставался только лишь вратарь.

"Шахтер" имел полумоменты для взятия ворот, но забить не смог. А вот киевляне в концовке организовали еще одно взятие ворот чемпиона Беларуси. Дуелунд и Клейтон разыграли комбинацию слева, последовал навес от бразильца во вратарскую, с которым справились защитники. Но далеко выбить мяч им не удалось и Томаш Кендзера нанес мощный удар по воротам. Мяч, скорее всего, в свтор не шел, поэтому появившаяся на его пути спина Виктора Цыганкова была как нельзя кстати - 2:0.

Резюмируя второй матч "Динамо" на сборах, отмечу что киевляне выглядели намного более подготовленными в физическом плане, чем лишь начавший свою подготовку солигорский "Шахтер". Ну а "Цыников" за один лишь второй тайм оформил звание MVP, записав в свой актив гол+предголевой пас. Также отметим дебют молодого форварда Владислава Ваната, который вышел на последние пять минут.

Динамо - Шахтер С 2:0 (0:0)

Голы: Клейтон (51), Цыганков (78)

Динамо Киев (старт): Нещерет, Караваев, Сирота, Попов, Миколенко, Андриевский, Шепелев, Жерсон Родригеш, Леднев, Де Пена, Беседин.

(2-й тайм): Бущан, Кендзера, Забарный, Шабанов, Сидклей, Буяльский, Андриевский (Миколенко, 74), Цыганков (Ванат, 86), Дуелунд, Клейтон, Супряга

Шахтер Солигорск (старт): Гутор, Антич, Филипенко, Бегунов, Сачивко, Сзоке, Стасевич, Иванович, Кендыш, Диасамидзе, Дебелко.