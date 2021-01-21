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На просмотре у Ингульца побывают нападающий и тунисский защитник
Слово главному тренеру команды из Петрово
Главный тренер петровского "
"Все, кто был с нами в обойме - все работают. Взяли двух молодых ребят с молодежной команды. Они неплохо проявили себя в чемпионате. Даем им шанс, хотим простимулировать их к работе. Дали им возможность работать с нами.
Ожидаем сегодня легионера из Туниса на просмотр. Он играет на позиции защитника. С завтрашнего дня он будет работать с нами. Также ожидаем еще нападающего. Так что, думаю, новички у нас будут", - сказал Лавриненко.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Ингулец" с 11 очками расположился на десятом месте в турнирной таблице УПЛ.
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