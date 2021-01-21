На просмотре у Ингульца побывают нападающий и тунисский защитник

Главный тренер петровского " Ингульца " Сергей Лавриненко в эфире ТК "Футбол" рассказал о начале турецкого учебно-тренировочного сбора, а также поделился мыслями о кадровой ситуации в команде.

"Все, кто был с нами в обойме - все работают. Взяли двух молодых ребят с молодежной команды. Они неплохо проявили себя в чемпионате. Даем им шанс, хотим простимулировать их к работе. Дали им возможность работать с нами.

Ожидаем сегодня легионера из Туниса на просмотр. Он играет на позиции защитника. С завтрашнего дня он будет работать с нами. Также ожидаем еще нападающего. Так что, думаю, новички у нас будут", - сказал Лавриненко.