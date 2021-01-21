Кравченко: Минай не нуждается в моих услугах. В Первой лиге еще никто не собирался

Полузащитник " Днепра-1 " Сергей Кравченко, который покидает днепровский клуб, рассказал об интересе к своей персоне со стороны "Миная" и "Волыни".

"Насколько я знаю, "Минай" не нуждается в моих услугах. Еще летом были разговоры, спрашивали Кобина, но там я не нужен.

Не знаю, это пока только слухи, никаких разговоров. Посмотрим, как будет дальше, еще никто не собирался в Первой лиге. Не знаю, откуда это взялось, пока это слухи. Конкретно я ни с кем не разговаривал", – сказал Кравченко.

Отметим, что на данный момент 37-летний Кравченко поддерживает форму с дублем "Днепра-1".