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Кравченко: Минай не нуждается в моих услугах. В Первой лиге еще никто не собирался
Пока что никакой конкретики
Полузащитник "
"Насколько я знаю, "Минай" не нуждается в моих услугах. Еще летом были разговоры, спрашивали Кобина, но там я не нужен.
Не знаю, это пока только слухи, никаких разговоров. Посмотрим, как будет дальше, еще никто не собирался в Первой лиге. Не знаю, откуда это взялось, пока это слухи. Конкретно я ни с кем не разговаривал", – сказал Кравченко.
Отметим, что на данный момент 37-летний Кравченко поддерживает форму с дублем "Днепра-1".
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