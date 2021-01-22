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Манор Соломон прокомментировал ничью Шахтера с Лехом
В спарринге
Израильский фланговый полузащитник "
Конечно, было сложно, потому что это первый матч после 5 насыщенных дней тренировочного процесса.
Результат встречи не важен, главное, что через такие поединки мы становимся лучше, налаживается взаимодействие, а футболисты набирают оптимальных кондиций.
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Источник:Футбол News
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