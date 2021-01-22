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Манор Соломон прокомментировал ничью Шахтера с Лехом

Премьер-лига
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В спарринге

Манор Соломон прокомментировал ничью Шахтера с Лехом
Новина українською

Израильский фланговый полузащитник "Шахтера" Манор Соломон высказался в разговоре с ТК Футбол о ничейном счете в первом спарринге на сборе "горняков" в Турции с польским "Лехом".

Конечно, было сложно, потому что это первый матч после 5 насыщенных дней тренировочного процесса.

Результат встречи не важен, главное, что через такие поединки мы становимся лучше, налаживается взаимодействие, а футболисты набирают оптимальных кондиций.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лех (Познань)
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Источник:
Футбол News

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