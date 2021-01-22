Манор Соломон прокомментировал ничью Шахтера с Лехом

Израильский фланговый полузащитник " Шахтера " Манор Соломон высказался в разговоре с ТК Футбол о ничейном счете в первом спарринге на сборе "горняков" в Турции с польским "Лехом".

Конечно, было сложно, потому что это первый матч после 5 насыщенных дней тренировочного процесса.

Результат встречи не важен, главное, что через такие поединки мы становимся лучше, налаживается взаимодействие, а футболисты набирают оптимальных кондиций.