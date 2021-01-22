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Остап Маркевич дал игрокам Мариуполя выходные - они уже арендовали машину
В Турции
Фланговый игрок ФК "
На пятницу и субботу футболисты получили от тренерского штаба во главе с Остапом Маркевичем два выходных.
Немного отдохнем, а потом продолжим дальше работать.
Чем будем заниматься на выходные? Даже не знаю. Арендовали машину, поедем в Анталию. А там посмотрим.
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Источник:Футбол News
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