Остап Маркевич дал игрокам Мариуполя выходные - они уже арендовали машину

Фланговый игрок ФК " Мариуполь " Петр Стасюк рассказал ТК Футбол о том, чем будет заниматься после успешного спарринга на сборе в Турции с казахским "Кызылжаром" (4:0).

На пятницу и субботу футболисты получили от тренерского штаба во главе с Остапом Маркевичем два выходных.

Немного отдохнем, а потом продолжим дальше работать. Чем будем заниматься на выходные? Даже не знаю. Арендовали машину, поедем в Анталию. А там посмотрим.