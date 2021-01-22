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Остап Маркевич дал игрокам Мариуполя выходные - они уже арендовали машину

Премьер-лига
(1 голосов)

В Турции

Остап Маркевич дал игрокам Мариуполя выходные - они уже арендовали машину
Новина українською

Фланговый игрок ФК "Мариуполь" Петр Стасюк рассказал ТК Футбол о том, чем будет заниматься после успешного спарринга на сборе в Турции с казахским "Кызылжаром" (4:0).

На пятницу и субботу футболисты получили от тренерского штаба во главе с Остапом Маркевичем два выходных.

Немного отдохнем, а потом продолжим дальше работать.

Чем будем заниматься на выходные? Даже не знаю. Арендовали машину, поедем в Анталию. А там посмотрим.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич Петр Стасюк
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Источник:
Футбол News

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