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Бондарь: Впереди достаточно спаррингов, чтобы набрать форму
Шахтер набирает обороты
Защитник "
"Чувствуем себя отлично. На мой взгляд, самые сложные дни сборов уже прошли. Если еще вчера ощущалась усталость в ногах, то сегодня, после первого контрольного матча, чуть легче.
Думаю, сейчас будет больше работы тактического плана. И при этом есть хорошие беговые упражнения, все выполняем с мячом, поэтому процесс идет только на пользу.
С "Лехом" еще не смогли показать все свои лучшие качества, но ведь играли всего на четвертый день работы после длительной паузы. При анализе матча главный тренер обратил внимание на пару моментов, где лучше быть с мячом и отдыхать. Впереди достаточно спаррингов, чтобы набрать форму", - сказал Бондарь.
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