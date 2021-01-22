"Давно пытались забрать из венгерского плена" - Спортдир Руха рассказал о зимних трансферах клуба

Спортивный директор " Руха " Владимир Лапицкий в комментарии ТК "Футбол" рассказал об адаптации новичков команды и доверии клуба к главному тренеру Ивану Федыку.

"Новички потихоньку адаптируются. Борячук и Карасюк много кого знают из команды, знают главного тренера. Они легко и быстро адаптируются, они понимают требования тренерского штаба. Подписание Рагнара Сигурдссона - это больше заслуга главного тренера. Это очень серьезный трансфер для нашего клуба. Я считаю, что он должен стать таким столбом обороны. Его опыт должны перенять наши молодые игроки.

Романа Карасюка мы уже несколько сезонов пытались забрать из "венгерского плена", но нам никак не удавалось это сделать. В этом году нам наконец-то удалось подписать его. Что касается Борячука, могу сказать, что в Украине мало таких нападающих. Он молодой, уже с большим опытом. Хочется, чтобы его возвращение в Украину стало "глотком воздуха" и он смог реализовать свой потенциал в нашем клубе.

Ивану Федыку полностью доверяет президент клуба и всё руководство. Думаю, что и футболисты также стоят за него. Это важно, чтобы тренер понимал, что за ним стоит команда, клуб и руководство. Он молодой тренер, уверен, его все победы впереди", - сказал Лапицкий.