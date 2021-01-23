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Вильхамссон Я был в шоке от трансфера Сигрудссона в Рух

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Также исландец рассказал о роли Балотелли в трансфере в итальянский клуб

Вильхамссон Я был в шоке от трансфера Сигрудссона в Рух
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Бывший игрок "Черноморца" и "Колоса" исландец Арни Вильхамссон прокомментировал переезд его соотечественника Рагнара Сигрудссона в "Рух" и рассказал, почему не сложилось с переходом самого Арни в европейский клуб:

"Вы видели сериал "Викинги"? Там главного героя зовут Рагнар. Рагнар из "Руха" точно такой же, крутой парень, классный игрок, один из лучших защитников в истории исландского футбола. Я был в шоке от такого трансфера, но это очень хорошее подписания. Счастлив, что в Украине будет еще один исландец в этом сезоне.

- Чем ты занимался полгода без клуба?

Я много тренировался в эти полгода, когда не играл. Это было как предсезонный сбор продолжительностью шесть месяцев. Я бегал, отжимался, мне повезло, что у меня классный фитнес-тренер. Но это все равно не то, что игра.

- Почему не сложилось с поисками клуба в Западной Европе?

Летом я вел переговоры с "Брешии" и еще одним клубом Серии Б. Агент, занимавшийся трансфером, постоянно говорил, что нужно еще несколько дней. Потом говорили, что клубу нужно избавиться от другого игрока, чтобы подписать меня. Думаю, не совру, если скажу, что этим футболистом был Марио Балотелли.

Мы ждали все лето. Все знают, что Балотелли - классный игрок. Но он покинул команду. Несколько дней мне ничего не говорили. А потом был разговор, я почувствовал, что что-то не так. В "Брешии" хотели подождать открытия трансферного окна, потом сказали, что не могут позволить себе трансфер-за финансовых проблем", - сказал Вильхамссон.

Напомним, что Арни несколько дней назад присоединился к российским "Крылья Советам” и сейчас проходит тренировочный сбор с командой в Анталье.

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В статье: Рагнар Сигурдссон Крылья Советов (Самара) УПЛ Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Арни Вильхамссон
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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