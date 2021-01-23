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Колос добыл волевую победу над македонским Силексом в контрольном матче
Команда Костышина обыграла соперника со счетом 2:1
Сейчас "Колос" проводит тренировочные сборы в Турции.
Сегодня подопечные Руслана Костышина провели контрольный поединок против македонский "Силекс". По итогам встречи украинская команда добыла волевую победу со счетом 2:1.
Товарищеский матч
"Колос" - "Силекс" 2:1
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