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Колос добыл волевую победу над македонским Силексом в контрольном матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Костышина обыграла соперника со счетом 2:1

Колос добыл волевую победу над македонским Силексом в контрольном матче
Новина українською

Сейчас "Колос" проводит тренировочные сборы в Турции.

Сегодня подопечные Руслана Костышина провели контрольный поединок против македонский "Силекс". По итогам встречи украинская команда добыла волевую победу со счетом 2:1.

Товарищеский матч

"Колос" - "Силекс" 2:1

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В статье: Товарищеский матч Контрольный матч Колос (Ковалевка)
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