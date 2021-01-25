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Огнен Вукоевич оценил действия Шапаренко, Ваната и Миколенко в матче со сборной Иордании

Премьер-лига
(2 голосов)

Один - новичок, второй - вернулся после травмы, третий - на новой позиции

Огнен Вукоевич оценил действия Шапаренко, Ваната и Миколенко в матче со сборной Иордании
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Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Огнен Вукоевич подвел итоги последнего спарринга команды в ОАЭ - против сборной Иордании (0:0).

- Огнен, доволен ли Мистер уровнем соперника и качеством спарринга?

- Да, конечно. Это национальная сборная Иордании, хороший соперник для нас на финальном этапе сбора в Эмиратах. Мы провели много тренировок, была очень серьезная нагрузка - и этим спаррингом мы завершили первый сбор. Так что итогом первого этапа подготовки мы довольны. В Турции нас ожидает финализация, запланировано еще больше контрольных игр с командами высокого уровня.

- Оцените возвращение на поле Шапаренко, который сыграл 45 минут?

- После травмы Шапаренко еще нужно немного набрать физически, добавить в силе. Для этого время на втором сборе в Турции он сможет получить больше игровой практики. Николай - один из ключевых игроков для нас, поэтому мы очень рады, что он вернулся. Главное, что Шапаренко уже восстановился после травмы.

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- Мы снова увидели Миколенко, который органично сыграл в опорной зоне вместо Сидорчука. Это уже можно считать его вторым амплуа?

- Товарищеские игры и существуют для того, чтобы попробовать разные составы, комбинации, игроков на разных позициях. Миколенко - универсальный футболист, который может сыграть на любой позиции.

- Привлек внимание Ванат, который сыграл справа в полузащите. Это эксперимент?

- Для нас большой плюс, что такой молодой игрок сразу вошел в игру, которую мы требуем. Ванат очень талантливый - это видно и по реакции, и по технике, и по движению на поле. Конечно, ему еще нужно набраться опыта, но я уверен, что Ванат вырастет в серьезного игрока.

- Все ли из программы подготовки удалось выполнить на этом сборе?

- В ОАЭ были хорошие условия, благоприятная погода, качественные поля. Мы выполнили все цели, которые стояли перед нами и перед футболистами. Команда поработала очень плодотворно. Как я уже сказал, в Турции будет финализация подготовки - игроки будут больше работать с мячом, в тактическом плане. Первым сбором мы довольны.

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В статье: Иордания Динамо (Киев) Николай Шапаренко Виталий Миколенко тренировочный сбор Владислав Ванат
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Источник:
Динамо

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