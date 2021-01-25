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Шапаренко оценил свою физическую форму после травмы
Он отметил, что испытывает трудности после травмы
Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал свое возвращение на поле после периода восстановления в контрольном матче против сборной Иордании (0:0).
-Первые минуты на поле дались трудно. Я только два дня занимаюсь в общей группе, а входить в игровой тонус всегда тяжело. Но нужно работать. На втором сборе будет больше матчей - буду втягиваться уже через них.
- Матчи с "Колос" запомнятся тебе, наверное, на всю жизнь ...
- Да, повреждения у меня было еще после игры с "Колос". Три дня тренировался после начала собрания в Киеве, надеялся, что боль пройдет, но этого не произошло. После приезда в ОАЭ начал работать индивидуально.
- Тренируясь по индивидуальной программе, рассчитывал ты на скорое возвращение в общую группу?
- Да, я занимался в зале, проводил по три тренировки в день. Когда ты травмирован, нужно еще больше заниматься, чтобы быть готовым к объему работы, которую выполняют ребята в общей группе.
- Сейчас работаешь без ограничений?
- Еще есть небольшой страх нанести удар по подъему. Кроме того, врачи пока не советуют идти в стык.
- Мы видели, как ты работал с тренером-реабилитологом. Расскажи о специфике этой работы?
- Реабилитолог дает упражнения, чтобы я "закачивал" голеностоп и нога привыкала к обычным нагрузкам.
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