Шапаренко оценил свою физическую форму после травмы

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал свое возвращение на поле после периода восстановления в контрольном матче против сборной Иордании (0:0).

-Первые минуты на поле дались трудно. Я только два дня занимаюсь в общей группе, а входить в игровой тонус всегда тяжело. Но нужно работать. На втором сборе будет больше матчей - буду втягиваться уже через них.

- Матчи с "Колос" запомнятся тебе, наверное, на всю жизнь ...

- Да, повреждения у меня было еще после игры с "Колос". Три дня тренировался после начала собрания в Киеве, надеялся, что боль пройдет, но этого не произошло. После приезда в ОАЭ начал работать индивидуально.

- Тренируясь по индивидуальной программе, рассчитывал ты на скорое возвращение в общую группу?

- Да, я занимался в зале, проводил по три тренировки в день. Когда ты травмирован, нужно еще больше заниматься, чтобы быть готовым к объему работы, которую выполняют ребята в общей группе.

- Сейчас работаешь без ограничений?

- Еще есть небольшой страх нанести удар по подъему. Кроме того, врачи пока не советуют идти в стык.

- Мы видели, как ты работал с тренером-реабилитологом. Расскажи о специфике этой работы?

- Реабилитолог дает упражнения, чтобы я "закачивал" голеностоп и нога привыкала к обычным нагрузкам.