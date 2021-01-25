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После грузинского Сабуртало Днепр-1 отдаст игрока в Первую лигу

Премьер-лига
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В команду-середняк из Днепропетровщины

После грузинского Сабуртало Днепр-1 отдаст игрока в Первую лигу
Новина українською

Полузащитник СК "Днепр-1" Александр Беляев вскоре окажется в першолиговом "ВПК-Агро" на правах аренды.

21-летний Беляев является воспитанником академии "Днепра". В 2015 году дебютировал в составе юношеской сборной Украины U-17. В октябре 2017 был вызван Александром Петраковым в юношескую сборную Украины U-19.

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С 2017 года выступал в составе СК "Днепр-1". Прошлый год Беляев провел в грузинском "Сабуртало", за эту команду сыграл 6 матчей.

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В статье: ВПК-Агро (Шевченковка) СК Днепр-1 Сабуртало (Грузия) Александр Беляев Днепр-1
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