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После грузинского Сабуртало Днепр-1 отдаст игрока в Первую лигу
В команду-середняк из Днепропетровщины
Полузащитник СК "Днепр-1" Александр Беляев вскоре окажется в першолиговом "ВПК-Агро" на правах аренды.
21-летний Беляев является воспитанником академии "Днепра". В 2015 году дебютировал в составе юношеской сборной Украины U-17. В октябре 2017 был вызван Александром Петраковым в юношескую сборную Украины U-19.
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С 2017 года выступал в составе СК "Днепр-1". Прошлый год Беляев провел в грузинском "Сабуртало", за эту команду сыграл 6 матчей.
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Источник:meta-ratings
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