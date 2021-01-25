После грузинского Сабуртало Днепр-1 отдаст игрока в Первую лигу

Полузащитник СК "Днепр-1" Александр Беляев вскоре окажется в першолиговом "ВПК-Агро" на правах аренды.

21-летний Беляев является воспитанником академии "Днепра". В 2015 году дебютировал в составе юношеской сборной Украины U-17. В октябре 2017 был вызван Александром Петраковым в юношескую сборную Украины U-19.

С 2017 года выступал в составе СК "Днепр-1". Прошлый год Беляев провел в грузинском "Сабуртало", за эту команду сыграл 6 матчей.