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Алексей Довгий объяснил, почему выбрал Львов
Предложения были и от других клубов
Полузащитник "Львова" Алексей Довгий прокомментировал свой переход во львовский клуб.
"Скорее всего, на мой выбор повлияло то, что "Львов" был неудобным соперником для моей предыдущей команды - "Александрии". Была возможность убедиться, что это - самобытная, волевая команда.
Хватало и других вариантов с трудоустройством, однако предложение "Львова" было наиболее конкретным", - сказал Алексей.
Напомним, что ранее клуб подписал 31-летнего футболиста на правах свободного агента.
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Источник:Meta-ratings
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