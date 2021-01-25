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Алексей Довгий объяснил, почему выбрал Львов

Премьер-лига
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Предложения были и от других клубов

Алексей Довгий объяснил, почему выбрал Львов
Новина українською

Полузащитник "Львова" Алексей Довгий прокомментировал свой переход во львовский клуб.

"Скорее всего, на мой выбор повлияло то, что "Львов" был неудобным соперником для моей предыдущей команды - "Александрии". Была возможность убедиться, что это - самобытная, волевая команда.

Хватало и других вариантов с трудоустройством, однако предложение "Львова" было наиболее конкретным", - сказал Алексей.

Напомним, что ранее клуб подписал 31-летнего футболиста на правах свободного агента.

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В статье: Алексей Довгий ПФК Львов
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