Алексей Довгий объяснил, почему выбрал Львов

Полузащитник "Львова" Алексей Довгий прокомментировал свой переход во львовский клуб.

"Скорее всего, на мой выбор повлияло то, что "Львов" был неудобным соперником для моей предыдущей команды - "Александрии". Была возможность убедиться, что это - самобытная, волевая команда.

Хватало и других вариантов с трудоустройством, однако предложение "Львова" было наиболее конкретным", - сказал Алексей.