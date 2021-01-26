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Милевский называет партнера по Минаю своим "сынком"
А тот его "Владимировичем"
Экс-нападающий сборной Украины и закарпатского "
Артем познакомился с командой, называет этот период "адаптационным". Вместе поехали в Венгрию, играли против его бывшей команды "Кишварда".
Думаю, в Турции погода нам позволит работать полноценно. Нам нужно добавлять в идеях, больше думать на футбольном поле, не бегать просто так. Уверен, что физически команда будет готова. Теперь нужно добавить мышления - более разумных действий на поле.
С Кобиным, с Кополовцом общаемся, вспоминаем разные моменты. А так все, в основном, молодые, со всеми общаюсь. Нуриев - это сынок мой. Он меня называет "Владимировичем", а я его - "сынок". Считаю, что если он будет работать, то у него все получится и он сможет стать хорошим футболистом.
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