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Милевский называет партнера по Минаю своим "сынком"

Премьер-лига
(1 голосов)

А тот его "Владимировичем"

Милевский называет партнера по Минаю своим "сынком"
Новина українською

Экс-нападающий сборной Украины и закарпатского "Миная" Артем Милевский рассказал, что накануне с командой тренировались в Ужгороде в снегу, было очень холодно.

Артем познакомился с командой, называет этот период "адаптационным". Вместе поехали в Венгрию, играли против его бывшей команды "Кишварда".

Думаю, в Турции погода нам позволит работать полноценно. Нам нужно добавлять в идеях, больше думать на футбольном поле, не бегать просто так. Уверен, что физически команда будет готова. Теперь нужно добавить мышления - более разумных действий на поле.

С Кобиным, с Кополовцом общаемся, вспоминаем разные моменты. А так все, в основном, молодые, со всеми общаюсь. Нуриев - это сынок мой. Он меня называет "Владимировичем", а я его - "сынок". Считаю, что если он будет работать, то у него все получится и он сможет стать хорошим футболистом.

Читайте такжеВместе с Милевским. Минай отправился на сбор в Турцию
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В статье: Василий Кобин Артем Милевский Михаил Кополовец ФК Минай Анатолий Нуриев Кишварда (Венгрия) Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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команид (Киев)
26.01.2021 в 14:21
Чего он экс-нападающий миная? Автор бухой статью писал?
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