Милевский называет партнера по Минаю своим "сынком"

Экс-нападающий сборной Украины и закарпатского " Миная " Артем Милевский рассказал, что накануне с командой тренировались в Ужгороде в снегу, было очень холодно.

Артем познакомился с командой, называет этот период "адаптационным". Вместе поехали в Венгрию, играли против его бывшей команды "Кишварда".

Думаю, в Турции погода нам позволит работать полноценно. Нам нужно добавлять в идеях, больше думать на футбольном поле, не бегать просто так. Уверен, что физически команда будет готова. Теперь нужно добавить мышления - более разумных действий на поле. С Кобиным, с Кополовцом общаемся, вспоминаем разные моменты. А так все, в основном, молодые, со всеми общаюсь. Нуриев - это сынок мой. Он меня называет "Владимировичем", а я его - "сынок". Считаю, что если он будет работать, то у него все получится и он сможет стать хорошим футболистом.