Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?

На зимнюю паузу в сезоне 2020/2021 киевляне пошли на первой строчке таблицы УПЛ. Наверное, впервые с чемпионата 2015/2016 киевляне настолько близко подошли к завоеванию титула. Поговриты о перспективах этого мы сможем уже ближе к официальным матчам, сейчас же мы вспомним тот год и тот чемпионат. Что изменилось в украинской Премьер-лиге? Кто из тренеров продолжает работать в сильнейшей лиге страны? Но сильно изменилась сама УПЛ? Вспоминаем последний золотой сезон бело-голубых.