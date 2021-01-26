  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?

Премьер-лига
(2 голосов)

Луческу имеет все шансы оборвать чемпионскую засуху

Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
UA-Футбол
Новина українською

На зимнюю паузу в сезоне 2020/2021 киевляне пошли на первой строчке таблицы УПЛ. Наверное, впервые с чемпионата 2015/2016 киевляне настолько близко подошли к завоеванию титула. Поговриты о перспективах этого мы сможем уже ближе к официальным матчам, сейчас же мы вспомним тот год и тот чемпионат. Что изменилось в украинской Премьер-лиге? Кто из тренеров продолжает работать в сильнейшей лиге страны? Но сильно изменилась сама УПЛ? Вспоминаем последний золотой сезон бело-голубых.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Счётчик шансов (Полтава)
26.01.2021 в 18:43
Иногда везёт с очками.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...