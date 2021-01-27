  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олимпик в Турции сыграет с Минаем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпик в Турции сыграет с Минаем

Премьер-лига
(1 голосов)

Мало им УПЛ

Олимпик в Турции сыграет с Минаем
Новина українською

Донецкий "Олимпик" в рамках контрольного поединка сыграет с закарпатским Минаем.

Встреча запланирована на 29 января. Время начала поединка - 16:30 по Киеву.

Место проведения - СК "Титаник", Анталия.

Читайте такжеОлимпик разорвал контракт с белорусским легионером
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Контрольный матч ФК Минай Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Олімпік

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...