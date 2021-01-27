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Олимпик в Турции сыграет с Минаем
Мало им УПЛ
Донецкий "
Встреча запланирована на 29 января. Время начала поединка - 16:30 по Киеву.
Место проведения - СК "Титаник", Анталия.
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Источник:Олімпік
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