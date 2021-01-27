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Селезнев: Не считая первого контракта, сейчас самая низкая зарплата в карьере
На что не пойдешь ради рекорда
Форвард "
- Сейчас у тебя самая маленькая зарплата, не считая первого контракта?
– Да сейчас, наверное. Не считая первого контракта, да.
- У тебя были предложения лучше?
– Да, были. В два раза где-то. В Турцию поехать. Потому что рекорд хочу побить, сейчас я готов это сделать. Что будет через год – не знаю.
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Источник:ОТДУШИВДУШУ
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