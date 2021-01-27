Селезнев: Не считая первого контракта, сейчас самая низкая зарплата в карьере

Форвард " Колоса " Евгений Селезнев рассказал о своей нынешней зарплате в ковалевском клубе.

- Сейчас у тебя самая маленькая зарплата, не считая первого контракта?

– Да сейчас, наверное. Не считая первого контракта, да.

- У тебя были предложения лучше?

– Да, были. В два раза где-то. В Турцию поехать. Потому что рекорд хочу побить, сейчас я готов это сделать. Что будет через год – не знаю.