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Степаненко: Начал бить штрафные по-другому – стало лучше получаться
Итоги первого сбора от хавбека горняков
Полузащитник "
– Тарас, как состояние и физическая форма после первого сбора?
– Все нормально. Отработали по плану, не считая отмены встречи с "Марибором". Тренировались в двухразовом режиме. На втором сборе также будут матчи, думаю, тренерский штаб даст больше игрового времени. Так что больше готовимся непосредственно к игровому сбору.
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– Здесь интересный случай. Мы накануне остались после тренировки побить по воротам: удары шли, но голкиперы хорошо отрабатывали, не давали забить. А здесь наших вратарей не было – и получилось!
– Приходилось слышать, что ты отрабатывал свою схему: дальний удар нельзя бить в полную силу, а нужно помягче. Это правда?
– Да нет, просто раньше я старался ударить в полную силу, вложиться, и у меня никогда не получалось – мяч шел не туда: то выше, то низом. Потом начал смотреть, как действуют бывшие футболисты, у которых хорошо поставленный удар, и понял, что они не бьют в полную силу. Нужно правильно подойти к мячу и хорошо по нему попасть, а дальше уже чистая физика. Начал так бить – лучше стало получаться. Так и тренируюсь.
– Какие планы на два дня отдыха?
– Буду дома, с семьей. Никаких особых планов нет. 48 часов – как раз отлично, чтобы восстановиться и быть готовым ко второму сбору.
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