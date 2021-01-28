Степаненко: Начал бить штрафные по-другому – стало лучше получаться

Полузащитник " Шахтера " Тарас Степаненко рассказал о зимних сборах в Турции, а также о своем дальнем ударе.

– Тарас, как состояние и физическая форма после первого сбора?

– Все нормально. Отработали по плану, не считая отмены встречи с "Марибором". Тренировались в двухразовом режиме. На втором сборе также будут матчи, думаю, тренерский штаб даст больше игрового времени. Так что больше готовимся непосредственно к игровому сбору.

– В матче с "Силексом" ты забил идеальным ударом с 30–35 метров левой ногой. Как это удалось? Отрабатываешь на тренировках?

– Здесь интересный случай. Мы накануне остались после тренировки побить по воротам: удары шли, но голкиперы хорошо отрабатывали, не давали забить. А здесь наших вратарей не было – и получилось!

– Приходилось слышать, что ты отрабатывал свою схему: дальний удар нельзя бить в полную силу, а нужно помягче. Это правда?

– Да нет, просто раньше я старался ударить в полную силу, вложиться, и у меня никогда не получалось – мяч шел не туда: то выше, то низом. Потом начал смотреть, как действуют бывшие футболисты, у которых хорошо поставленный удар, и понял, что они не бьют в полную силу. Нужно правильно подойти к мячу и хорошо по нему попасть, а дальше уже чистая физика. Начал так бить – лучше стало получаться. Так и тренируюсь.

– Какие планы на два дня отдыха?

– Буду дома, с семьей. Никаких особых планов нет. 48 часов – как раз отлично, чтобы восстановиться и быть готовым ко второму сбору.