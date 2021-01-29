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Заури Махарадзе: С финансовым положением в Заре все хорошо

Премьер-лига
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В клубе все стабильно и нормально

Заури Махарадзе: С финансовым положением в Заре все хорошо
Новина українською

Голкипер СК "Днепра-1" Заури Махарадзе не согласен с информацией о том, что его предыдущий клуб "Заря" испытывает финансовые проблемы.

"В "Заре" все хорошо. Все выплачивается, абсолютно нормально. Ничего не хочу сказать против Рафаилова, потому уважаю его как человека. Это его личные дела. Я не читал, что он там писал, за этим не слежу.

Передо мной рассчитались полностью и перед ребятами тоже, все стабильно и нормально. Никаких финансовых проблем у "Зари" нет", – сказал Махарадзе.

Напомним, что ранее гендиректор Сергей Рафаилов написал у себя на Фейсбуке, что в луганском клубе не все в порядке в финансовом плане.

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В статье: Заря (Луганск) Заури Махарадзе СК Днепр-1 Днепр-1
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