Защитник Олимпика: Динамо можно обыграть за счет тактики, слаженности и дисциплины

Защитник "Олимпика" Игорь Снурницын рассказал, что нравится на сборах и о старте второго круга Украинской Премьер-лиги.

- Мне нравится весь подготовительный процесс. В этот период уделяется много внимания тактике, появляется сыгранность с партнерами по команде. Я люблю наблюдать за процессом прогресса. В свободное время можно просто полежать, отдохнуть после тренировок, посмотреть YouTube, поиграть с друзьями в PUGB. Ты ограничен от внешней суматохи. В YouTube смотрю разное: про машины, приготовление пищи, много всего. В этом году сборы проходят спокойно. У нас интересные соперники, готовимся понемногу. В первых спаррингах, еще не очень хорошо понимали друг друга, но это нормально после перерыва. Сейчас уже втянулись, все получается, на тренировках отрабатываем определенные тактические моменты и в спаррингах их наигрываем.

- Стартовать в УПЛ в этом году будете против ДК. В первом туре вы им проиграли 1: 4. Будет реванш?

- Посмотрим, не хочу загадывать наперед. Будем готовиться. Все-таки первый матч, к тому же непростой соперник... Будет хорошая и тяжелая игра. Киевский клуб можно обыграть за счет слаженности, своей тактики и дисциплины. Нужно будет терпеть, бегать и работать на поле. Динамо будет настраиваться на чемпионат с не меньшей мотивацией, чем на Лигу Европы. Им нужны очки, Шахтер совсем рядом, поэтому самоотдача у них будет запредельная.

- Во втором круге "Олимпик" ожидает лишь четыре матча дома. Трудно будет большинство поединков играть на выезде?

- Да, конечно, будет трудно. Это и переезды, и всего 3-4 дня на подготовку к следующему поединку. В первом круге нам было легче, ведь в основном все игры мы проводили в Киеве. Самым сложным был матч как раз против киевского "Динамо", первый тур. Мы еще не были готовы. Уже в процессе, постепенно, нашли свою игру и в других матчах показывали хороший футбол.

Напомним, что сегодня донецкий "Олимпик" сыграет в контрльном поединке с "Минай". Время начала поединка - 16:30 по Киеву.