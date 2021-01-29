Шымкент вместо Юрмалы. У Мариуполя поменялся один из соперников по спаррингам

Произошли изменения в календаре спаррингов " Мариуполя " на сборе в Турции.

Игра со "Спартаком" из Юрмалы, назначенная на 3-е февраля, не состоится. В этот день "Мариуполь" сыграет с "Ордабасы" (Казахстан).

"Ордабасы" представляет город Шимкент и является одним из самых титулованных клубов Казахстана. В 2011-м команда выиграла Кубок Казахстана, а в 2012-м – Суперкубок. Также в активе "Ордабасы" два комплекта бронзовых медалей. Чемпионат 2020 года соперник азовцев завершил на 5-м месте.