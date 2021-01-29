Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шымкент вместо Юрмалы. У Мариуполя поменялся один из соперников по спаррингам
Команда Маркевича 3 февраля сыграет с Ордабасы
Произошли изменения в календаре спаррингов "
Игра со "Спартаком" из Юрмалы, назначенная на 3-е февраля, не состоится. В этот день "Мариуполь" сыграет с "Ордабасы" (Казахстан).
"Ордабасы" представляет город Шимкент и является одним из самых титулованных клубов Казахстана. В 2011-м команда выиграла Кубок Казахстана, а в 2012-м – Суперкубок. Также в активе "Ордабасы" два комплекта бронзовых медалей. Чемпионат 2020 года соперник азовцев завершил на 5-м месте.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Мариуполь
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер снова вытянут? Чем грозит Украине деградация в таблице коэффициентов. ВИДЕО
- Луческу поставил в пример молодым игрокам историю карьеры Малиновского
- Стало известно, какую компенсацию Шахтер может получить за Коваленко
- Игорь Суркис рассказал, кому пришла идея пригласить в Динамо Луческу
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...