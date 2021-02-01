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В Шахтере попрощались с Коваленко
Пообещали следить за "Аталантой"
Центральный защитник "
Виктор попрощался со всей командой, с кем-то - еще и отдельно. Пожелали ему удачи, будем за ним следить, а он, надеюсь, по "Шахтером".
Слез не было, но ...двузначные ощущения. Жаль, что уходит Витя, потому что за него ни один человек в команде не мог сказать плохого слова. Это хороший парень, профессионал. С другой стороны мы рады за него, потому Серия А - это хороший чемпионат, желаем удачи.
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