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В Шахтере попрощались с Коваленко

Премьер-лига
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Пообещали следить за "Аталантой"

В Шахтере попрощались с Коваленко
Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов сообщил о том, что команда попрощалась с атакующим полузащитником 24-летним Виктором Коваленко, который завершает выступления у "горняков" и переходит в итальянскую "Аталанту", сообщает ТК Футбол.

Виктор попрощался со всей командой, с кем-то - еще и отдельно. Пожелали ему удачи, будем за ним следить, а он, надеюсь, по "Шахтером".

Слез не было, но ...двузначные ощущения. Жаль, что уходит Витя, потому что за него ни один человек в команде не мог сказать плохого слова. Это хороший парень, профессионал. С другой стороны мы рады за него, потому Серия А - это хороший чемпионат, желаем удачи.

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В статье: Сергей Кривцов Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
Футбол News

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