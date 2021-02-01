В Шахтере попрощались с Коваленко

Центральный защитник " Шахтера " Сергей Кривцов сообщил о том, что команда попрощалась с атакующим полузащитником 24-летним Виктором Коваленко, который завершает выступления у "горняков" и переходит в итальянскую "Аталанту", сообщает ТК Футбол.

Виктор попрощался со всей командой, с кем-то - еще и отдельно. Пожелали ему удачи, будем за ним следить, а он, надеюсь, по "Шахтером".

Слез не было, но ...двузначные ощущения. Жаль, что уходит Витя, потому что за него ни один человек в команде не мог сказать плохого слова. Это хороший парень, профессионал. С другой стороны мы рады за него, потому Серия А - это хороший чемпионат, желаем удачи.