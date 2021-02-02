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Ужасное зрелище. В Интернет выложили новые фотографии Донбасс Арены

Премьер-лига
(2 голосов)

По состоянию на январь

Ужасное зрелище. В Интернет выложили новые фотографии Донбасс Арены
Новина українською

В Твиттере появились свежие фотографии крупнейшего футбольного стадиона Донбасса, который С 2014 года была захвачена русскими оккупантами.

Стадион находится в ужасном состоянии и в дальнейшем превращается в руины.

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Фото датированы январем 2021 года. На них виден упадок окраины главной туристической аттракции Донбасса до 2014-го.

Территория повсеместно зарастает высоченным бурьяном. Разрушаются и тротуары рядом с "Донбасс Ареной".

Напомним, что "Донбасс Арена" в 2014 году была домашним стадионом для "Шахтера", но в связи с захватом Россией Донецка "горняки" были вынуждены перебраться.

Ужасное зрелище. В Интернет выложили новые фотографии Донбасс Арены - изображение 1
Ужасное зрелище. В Интернет выложили новые фотографии Донбасс Арены - изображение 2
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В статье: Донбасс Арена Шахтер (Донецк)
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Источник:
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
02.02.2021 в 12:40
Да нормально все.... Зато газон в первокласссном состоянии
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Kolibri (Киевоград)
02.02.2021 в 12:37
Жесть
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