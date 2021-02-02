Ужасное зрелище. В Интернет выложили новые фотографии Донбасс Арены

В Твиттере появились свежие фотографии крупнейшего футбольного стадиона Донбасса, который С 2014 года была захвачена русскими оккупантами.

Стадион находится в ужасном состоянии и в дальнейшем превращается в руины.

Фото датированы январем 2021 года. На них виден упадок окраины главной туристической аттракции Донбасса до 2014-го.

Территория повсеместно зарастает высоченным бурьяном. Разрушаются и тротуары рядом с "Донбасс Ареной".

Напомним, что "Донбасс Арена" в 2014 году была домашним стадионом для "Шахтера", но в связи с захватом Россией Донецка "горняки" были вынуждены перебраться.