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Ужасное зрелище. В Интернет выложили новые фотографии Донбасс Арены
По состоянию на январь
В Твиттере появились свежие фотографии крупнейшего футбольного стадиона Донбасса, который С 2014 года была захвачена русскими оккупантами.
Стадион находится в ужасном состоянии и в дальнейшем превращается в руины.
Фото датированы январем 2021 года. На них виден упадок окраины главной туристической аттракции Донбасса до 2014-го.
Территория повсеместно зарастает высоченным бурьяном. Разрушаются и тротуары рядом с "Донбасс Ареной".
Напомним, что "Донбасс Арена" в 2014 году была домашним стадионом для "Шахтера", но в связи с захватом Россией Донецка "горняки" были вынуждены перебраться.
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