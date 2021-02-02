Днепр-1 намерен арендовать 21-летнего нападающего из Хорватии

Нападающий-универсал "Динамо" Загреб Марио Чуже может уйти в аренду " Днепра-1 ", сообщает Večernji list.

21-летнего футболиста лично знает наставник днепрян Йовичевич, и именно он является двигателем этого вероятного перехода.

Марио может сыграть на позиции вингера и на левом, и на правом флангах, но главная его позиция - центральный нападающий.

Контракт с загребским "Динамо" действует до начала 2025 года. Transfermarkt указывает стоимость игрока - 500 000 евро.

В составе загребского "Динамо" он провел 14 матчей, забил 2 гола.

На правах аренды играл за "Истру 1961" и "Локомотиву", в составе первых отличился 8 забитыми мячами и 3 ассистами в 20 встречах, во второй - 2 передачи в 7 матчах.

Также выступал (27 встреч и 2 гола) в молодежной и юношеской сборных Хорватии.