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No Milya - no party. Минай снова проиграл на сборах
Поражение от чемпиона Косова
В этом спарринге тренер Миная решил поэкспериментировать с составом, не выпустив на поединок Милевского, Нуриева и некоторых других опытных игроков.
В первом тайме лучше выглядела Дрита, которая играла более мобильно и компактно, удачно перекрывая зоны и не давая вздохнуть игрокам украинской команды.
После перерыва игра особо не изменилась. В итоге, в середине второго тайма косовары все-таки подловили оборону Миная на ошибке и забили после флангового прострела.
После пропущенного гола Минай активизировался и провел ряд интересных атак, но забить так и не сумел.
0:1 – минимальное поражение закарпатцев.
Отметим, что свой следующий спарринг Минай проведет уже завтра, в среду 3 февраля - соперником будет «Македония ГП».
Минай – Дрита (Гнилане, Косово) 0:1
Гол: (66)
Минай: Попович (Каниболоцкий), Петрусенко, Чушенко, Маембе, Кополовец (ИНП), Ткачук, Панчишин (Хахлев), Ахмедзаде, Кожанов, Пиняшко, Угечукву (Шиндер)
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