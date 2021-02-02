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No Milya - no party. Минай снова проиграл на сборах

Премьер-лига
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Поражение от чемпиона Косова

No Milya - no party. Минай снова проиграл на сборах
Новина українською

Минай провел свой четвертый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Во вторник 2 февраля команда Василия Кобина сыграла с чемпионом Косово – Дритой.

В этом спарринге тренер Миная решил поэкспериментировать с составом, не выпустив на поединок Милевского, Нуриева и некоторых других опытных игроков.

В первом тайме лучше выглядела Дрита, которая играла более мобильно и компактно, удачно перекрывая зоны и не давая вздохнуть игрокам украинской команды.

После перерыва игра особо не изменилась. В итоге, в середине второго тайма косовары все-таки подловили оборону Миная на ошибке и забили после флангового прострела.

После пропущенного гола Минай активизировался и провел ряд интересных атак, но забить так и не сумел.

0:1 – минимальное поражение закарпатцев.

Отметим, что свой следующий спарринг Минай проведет уже завтра, в среду 3 февраля - соперником будет «Македония ГП».

Минай – Дрита (Гнилане, Косово) 0:1

Гол: (66)

Минай: Попович (Каниболоцкий), Петрусенко, Чушенко, Маембе, Кополовец (ИНП), Ткачук, Панчишин (Хахлев), Ахмедзаде, Кожанов, Пиняшко, Угечукву (Шиндер)

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В статье: ФК Минай Дрита (Гнилане)
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