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Днепр-1 - Будучность: видео онлайн трансляция
Второй спарринг за сегодняшний день
Команда Игоря Йовичевича продолжает проводить товарищеские матчи на зимних сборах. В первой игре дня днепряне обыграли румынский "Металоглобус", а сейчас встретятся с "Будучностю".
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"Днепр-1" 16:30 "Будучность"
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