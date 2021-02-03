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Днепр-1 - Будучность: видео онлайн трансляция

Премьер-лига
(4 голосов)

Второй спарринг за сегодняшний день

Днепр-1 - Будучность: видео онлайн трансляция
UA-Футбол
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Команда Игоря Йовичевича продолжает проводить товарищеские матчи на зимних сборах. В первой игре дня днепряне обыграли румынский "Металоглобус", а сейчас встретятся с "Будучностю".

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"Днепр-1" 16:30 "Будучность"

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В статье: Будучност (Подгорица) СК Днепр-1
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