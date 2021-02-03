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Минай добыл свою первую победу на зимних сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

С почином

Минай добыл свою первую победу на зимних сборах
UA-Футбол
Новина українською

"Минай" был худшей украинской командой на зимних сборов, так и не добыв ни единой победы. Сегодня эта серия закончилась.

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Команда Василия Кобина расправилась с "Македонией ГП", забив в их ворота два гола. Их авторами стали Шиндер и новичок Угочукву.

"Минай" - "Македония ГП" 2:1
Голы: Шиндер 54, Угочукву 68 (п)
"Минай": Каниболоцкий (Таран), Матич, Карась, Малепе, Кныш, ИНП, Шпак (Нуриев), Хахлев (Петрусенко), Снижко, Милевский (Угочукву), Шиндер (Пиняшко)

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В статье: ФК Минай Македония Герче Петров (Скопье)
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Источник:
ФК "Минай"

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