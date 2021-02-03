Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай добыл свою первую победу на зимних сборах
С почином
"Минай" был худшей украинской командой на зимних сборов, так и не добыв ни единой победы. Сегодня эта серия закончилась.
Читайте такжеТаблица спаррингов клубов УПЛ
Команда Василия Кобина расправилась с "Македонией ГП", забив в их ворота два гола. Их авторами стали Шиндер и новичок Угочукву.
"Минай" - "Македония ГП" 2:1
Голы: Шиндер 54, Угочукву 68 (п)
"Минай": Каниболоцкий (Таран), Матич, Карась, Малепе, Кныш, ИНП, Шпак (Нуриев), Хахлев (Петрусенко), Снижко, Милевский (Угочукву), Шиндер (Пиняшко)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК "Минай"
Популярное сейчас
- Свой-чужой. За и против перехода Виктора Коваленко в Аталанту
- Пока без Миколенко и Забарного. Киевское Динамо подало заявку на матчи Лиги Европы
- Шапаренко признался об усталости игроков Динамо и рассказал о визите тренерского штаба Шевченко
- Динамо сыграет с Динамо, Шахтёр выиграл только один матч на сборах. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...